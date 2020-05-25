В кабмине анонсировали поэтапное снятие ограничений для туризма в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство России с 1 июня начнет поэтапно снимать ограничения в туристической сфере. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», — сказал он.

Помимо этого правительство работает над правилами дальнейшего возобновления работы туристической отрасли, над открытием отелей, курортов, пляжей, возобновлением круизов и другим. Чернышенко отметил, что для правительства является приоритетом безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета.

В середине мая глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что с 1 июня начнется поэтапный выход туристической отрасли из карантина. Она отметила, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией, а также отели с коттеджным размещением и апарт-отели в некоторых российских регионах.