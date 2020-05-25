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В кабмине анонсировали поэтапное снятие ограничений для туризма в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Правительство России с 1 июня начнет поэтапно снимать ограничения в туристической сфере. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», — сказал он.

Помимо этого правительство работает над правилами дальнейшего возобновления работы туристической отрасли, над открытием отелей, курортов, пляжей, возобновлением круизов и другим. Чернышенко отметил, что для правительства является приоритетом безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета.

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В середине мая глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что с 1 июня начнется поэтапный выход туристической отрасли из карантина. Она отметила, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией, а также отели с коттеджным размещением и апарт-отели в некоторых российских регионах.

В середине апреля Догузова направила письмо Чернышенко, в котором сообщила, что продажи в сфере туризма упали почти до нуля, а к концу первого полугодия объем недополученных российским туристическим бизнесом средств достигнет около 1,5 трлн руб.

В Греции туристический сезон начнется с 15 июня, в Испании — с июля. В Турции планировали начать туристический сезон с конца мая, а в Индии заявили, что россияне смогут возобновить массовые туристические поездки только после начала вакцинации от коронавируса.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Россия, санатории, коронавирус
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