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Власти Греции назвали дату начала туристического сезона

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, передает Iefimerida.gr.

«А с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям», — добавил Мицотакис. По его словам, прибывающих в Грецию могут просить сдавать тесты на коронавирус, а принимающая сторона будет соблюдать «общие санитарные протоколы».

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Греции коронавирусом заразились 2850 человек, число смертей от COVID-19 составило 166. За сутки в стране зафиксировали десять новых случаев заражения.

На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня
Общество
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Накануне о готовности принимать туристов с 15 июня также сообщили власти Кипра. Кипр рассчитывает на 30-процентное восстановление дохода от туризма от показателя прошлого года, отметил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая отрасль начнет постепенно выходить из карантина 1 июня, однако речь пока идет о туризме внутри России. По ее словам, в ведомстве «смотрят на летний сезон с большим оптимизмом» и уже с начала июля в российских регионах работу смогут возобновить санатории с медицинской лицензией. Кроме того, в некоторых регионах откроются отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Какие зарубежные туристические направления будут доступны для россиян, прогнозировать из-за ситуации с коронавирусом пока сложно, говорил в начале мая президент Владимир Путин. «А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма», — указал президент на совещании по вопросам развития транспорта.

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Источник: JHU
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Теги: Греция, коронавирус, туристы
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