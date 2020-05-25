Индийские туроператоры оценили сроки открытия границ для россиян

Возрождение массового туризма из России в Индию станет возможным после разработки вакцины от коронавируса и начала вакцинации, заявил глава IATO Пронаб Саркар

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Россияне смогут возобновить массовые туристические поездки в Индию только после начала вакцинации. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Индийской ассоциации туроператоров (Indian Association of Tour Operators, IATO) Пронаб Саркар.

«Россия определенно обеспечит мощный туристический подъем для Индии. Но когда? Результаты будут, только когда откроются границы и возобновятся международные полеты с учетом всех требуемых мер противовирусной безопасности. Однако для заметного роста турпотока есть еще одно ключевое условие — появление вакцины против COVID-19. И для начала она должна быть создана», — сказал Саркар.

Если вакцина появится к сентябрю 2020 года, как «многие полагают», то говорить о массовом возвращении туристов можно будет к марту—апрелю 2021 года, когда пройдет широкая вакцинация и появятся полноценные средства против коронавируса.

Поскольку в Индии туристический сезон длится с октября по апрель, то ожидать полноценного восстановления турпотока в наиболее популярные места, в частности на Гоа, можно будет только в следующем году. Но и в этом случае туристы должны быть готовы к новым ограничениям, предупредил Саркар.

«Коронавирус изменит всю туристическую деятельность не только в Индии, но и во всем мире. И это должны понимать русские туристы. Главная проблема — поддержание социальной дистанции. Нам придется добиваться того, чтобы у исторических памятников, в музеях, других местах посещений не было толп туристов. Это же касается и пляжей, в том числе и в Гоа, и парков развлечений», — добавил собеседник агентства.

С 25 марта в Индии был введен режим строгой самоизоляции. Власти полностью запретили выходить из дома. «Индия находится на этапе, когда наши действия решат, насколько мы сможем уменьшить воздействие этой крупной катастрофы», — заявил тогда премьер-министр страны Нарендра Моди. В связи с прекращением авиасообщения в Индии остались тысячи российских туристов.



20 апреля стало известно, что застрявшие в Индии российские туристы написали письма главам регионов с просьбой вывезти их из страны. В своих письмах туристы указывали, что в соответствии с новым алгоритмом вывоза россиян и после введения правила, по которому жители одного региона не могут попасть на самолет, направляющийся в другой, из Индии эвакуируют в основном жителей Москвы и Московской области, а в стране находятся несколько сотен граждан из других частей России.

По данным Университета Хопкинса на 25 мая, в Индии диагностировали 139,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, страна занимает по этому показателю десятое место в мире. Более 4 тыс. жителей Индии скончались в результате заболевания COVID-19.