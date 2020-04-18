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Пандемия коронавируса ,  
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Турецкий министр назвал сроки открытия туристического сезона

Фото: Altan Gocher / Global Look Press

Туристический сезон в Турции могут открыть в конце мая. Об этом сообщил в эфире телеканала NTV министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, перелом в пандемии коронавируса наступит к концу апреля. «Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал министр.

По его словам, после окончания пандемии первыми в республику приедут туристы из Азии.

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В середине марта власти Турции из-за пандемии коронавируса рекомендовали операторам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля. Тогда Эрсой посоветовал туроператорам начинать организацию поездок в Турцию после 15 апреля.

Министр торговли Рухсар Пекджан говорил о том, что проводимые под патронажем ведомства международные выставки будут также перенесены на конец следующего месяца.

С 28 марта турецкие власти на фоне эпидемии коронавируса полностью приостановили на неопределенный срок международное авиасообщение. Перемещаться между городами жители страны могут только с разрешения властей. Из-за эпидемии предлагалось перенести туристический сезон.

С 3 апреля в стране действует 15-дневный запрет на въезд и выезд транспорта. Меры распространяются на 30 крупных городов страны и провинцию Зонгулдак. Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при необходимости этот срок может быть продлен. Кроме того, власти запретили гражданам младше 20 лет выходить на улицу.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Турция, курортный сезон, коронавирус
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