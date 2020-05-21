Проблема с компенсациями за несостоявшиеся туры. Что важно знать

Госдума приняла во втором чтении поправки, предусматривающие особый порядок компенсаций для клиентов турфирм, которые не смогли поехать на отдых из-за пандемии. Конкретные условия должно будет установить правительство

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

21 мая Госдума приняла во втором, основном чтении пакет поправок, которые по замыслу правительства должны обеспечить «устойчивое развитие экономики» и «предотвратить последствия распространения новой коронавирусной инфекции». В законопроекте фигурирует и вопрос о компенсациях за туры, которые не состоялись из-за пандемии.

Согласно принятым поправкам, правительство в 2020–2021 годах может устанавливать особые условия, порядок и сроки возврата туристам денег за туры или «предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта». Правительство может устанавливать такие особые условия для отмены или переноса бронирования в гостиницах и других средствах размещения, а также условия возврата денег, уплаченных при бронировании.

То есть механизм компенсации туристам предстоит разработать правительству. Для того чтобы он заработал, Минэкономразвития совместно с Ростуризмом и другими заинтересованными ведомствами должно подготовить соответствующую нормативно-правовую базу. В Минэкономразвития не ответили на запрос РБК. Представитель Ростуризма не смог назвать конкретные сроки, когда такая нормативно-правовая база может быть готова.

На подготовку подзаконных актов нужно будет не более двух недель, считает собеседник РБК, близкий к Ростуризму.

Кого затрагивает новый порядок

Особые условия будут распространяться на тех туристов, кто приобрел тур до 31 марта 2020 года включительно, говорится в законопроекте. Из его текста следует, что речь идет о поездках по всем направлениям, как внутри России, так и за границу. Из-за вынужденного простоя с марта у турфирм накопились обязательства по более 600 тыс. отложенных туров, оценила Ассоциация туроператоров России (АТОР). С учетом аннулированных туров на июнь—июль количество таких обязательств превысит 800 тыс.

Сумма предоплат, которые россияне внесли только за заграничные туры, составляет около 50 млрд руб. до конца 2020 года, утверждает собеседник РБК, близкий к Ростуризму.

Клиенты, которые забронировали туры после 31 марта и внесли предоплату, скорее всего, смогут получить свои деньги обратно, полагает руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский. Но число клиентов, которые бронировали туры уже в момент, когда закрылись границы и возможности поездок даже по России были не ясны, минимально, поэтому речь идет о несущественных суммах, отмечает Уманский.

Что в итоге могут получить туристы

Суть особых условий для урегулирования вопроса с проданными, но не осуществленными турами в принятом законопроекте никак не разъясняется. В подзаконных актах будут прописаны правила заключения дополнительных соглашений к уже существующим договорам на оказание туристических услуг, сообщил представитель Ростуризма.

Турист получит от туроператора гарантию, которую сможет использовать для получения услуг в течение срока, который будет оговорен отдельно, а если в течение этого срока он не воспользуется этой услугой, то сможет вернуть деньги, предполагает Уманский. По его оценкам, российским туроператорам для выполнения отложенных обязательств потребуется не менее одного года. Более комфортным, по мнению эксперта, будет срок в полтора года — такой временной период сейчас вводят в ряде стран Европы.

Как планировалось изначально В первоначальной версии законопроекта говорилось, что правительство в некоторых случаях, например при введении режима повышенной готовности в стране либо когда иностранное государство ограничивает въезд туристов, может приостановить закрепленные в законе обязательства туроператора вернуть клиенту деньги за тур. Вместо этого турист должен был получить от компании гарантию, что ему предоставят равнозначный тур. Это означает, что программа, маршрут, условия путешествия и проживания, например местонахождение или категория гостиницы, будут равнозначны тем, что были прописаны в договоре при покупке тура. Если цена равнозначного тура на момент оказания услуги будет выше указанной в договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату. В случае если турист не воспользовался таким равнозначным туром в оговоренные сроки, то турфирма должна вернуть деньги в течение десяти рабочих дней, указывалось в первой версии законопроекта.

Почему турфирмы не могут вернуть деньги

Если законопроект будет окончательно принят и вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма и продолжить выполнять свои обязательства перед клиентами, объяснил представитель Ростуризма.

Средства, которые туристы внесли как предоплату по акциям раннего бронирования, туроператоры по большей части уже перечислили контрагентам — гостиницам и авиакомпаниям. Если люди в текущей ситуации начнут единовременно требовать возврата средств, это может привести к краху турфирм и эффекту домино. В этом случае туристы гарантированно останутся без денег и без возможности переноса туров, резюмируют в Ростуризме.

Законопроект направлен на защиту прав туристов, передал через пресс-службу гендиректор российского офиса туристической компании TUI Тарас Демура. Он подтверждает, что в ситуации, когда границы закрыты, туроператоры, авансировавшие средства перед летним сезоном поставщикам, просто не имеют доступа к этим средствам. Но отели, авиакомпании и транспортные компании признают за операторами оплаченные депозиты и готовы оказывать услуги после того, как в России и за рубежом будет разморожена туристическая деятельность.