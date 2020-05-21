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Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медработникам

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержки президентских выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Для начисления президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков — оплата производится по факту работы с больными коронавирусом», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, все выплаты за апрель уже были начислены медикам в полном объеме, и в некоторых регионах начались выплаты за май. Мишустин поручил Минздраву и Федеральному казначейству держать ситуацию под жестким контролем.

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что для выплат медикам кабмин России выделил 52 млрд руб.

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты специалистам, работающим с пациентами с COVID-19. Так, для врачей предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб., среднего медперсонала — 50 тыс., а младшего — 25 тыс. Врачам скорой помощи положены 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям — 25 тыс. руб.

Тем не менее глава государства уже несколько раз критиковал чиновников правительства и губернаторов за то, что выплаты медработникам осуществлялись не во всех регионах и не в полном объеме.

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Генпрокуратура России 18 мая заявила о начале проверок во всех регионах страны. Нарушения были обнаружены в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской областях и других регионах.

На следующий день СК возбудил первое уголовное дело о невыплате «коронавирусных» доплат медикам по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность») против ГБУЗ «Городская больница города Армавира» в Краснодарском крае.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: Михаил Мишустин, задержка, выплаты, медработники
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