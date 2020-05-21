Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медработникам

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержки президентских выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Для начисления президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков — оплата производится по факту работы с больными коронавирусом», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, все выплаты за апрель уже были начислены медикам в полном объеме, и в некоторых регионах начались выплаты за май. Мишустин поручил Минздраву и Федеральному казначейству держать ситуацию под жестким контролем.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что для выплат медикам кабмин России выделил 52 млрд руб.