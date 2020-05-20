Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат

Прокуратура Краснодарского края ответила на сообщения об угрозах правоохранительных органов медикам за жалобы на невыплаты президентских доплат

Видеообращение сотрудников скорой медицинской помощи Абинской центральной районной больницы Краснодарского края (Видео: krd_chp / VK)

Прокуратура Краснодарского края проверяет сообщения о том, что кубанских фельдшеров, пожаловавшихся на отсутствие президентских доплат, заподозрили в экстремизме. Ранее о том, что такие угрозы были, сообщило издание «Подъем».

«В ходе проверки территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медучреждений, от работников получаются письменные объяснения о возможном нарушении их прав», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. Об этом изданию сообщил один из сотрудников станции скорой помощи при Абинской районной больнице.

«18 мая, когда мы записали обращение, старший фельдшер, как мы думаем, позвонил в прокуратуру и пожаловался, что мы подрываем работу скорой помощи. Потом ролик появился в Сети, и всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем в СК», — говорил он. Собеседник издания также рассказал о том, что к нему домой приезжал оперативный сотрудник и начал угрожать, что «дальше будет работать ФСБ», которые «заинтересованы» в этом деле. Также сотрудник медучреждения заявил о том, что водителя, который был на видео, вызвали в прокуратуру, где сообщили ему, что он «организатор экстремизма» и что его «посадят на 12 лет».