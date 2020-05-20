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В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала стабилизацию цен на медицинские маски и гречку. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Цариковский, передает «РИА Новости».

Говоря о масках, он отметил, что сейчас ФАС не фиксирует «запредельные цены» на них. «Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но совершенно неприятен как человеку», — сказал Цариковский.

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Фото: Георгий Абашвили / РБК

По его словам, также в стране стабилизировались цены на гречку, кроме того, есть потенциал для их снижения. «Сейчас килограмм гречневой крупы от 67 до 84 руб. колеблется на полке. Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен», — пояснил он.

Кроме того, Цариковский сообщил о снижении цен на лимоны, на которые ранее возрос спрос на фоне распространения коронавируса. «Они уже сейчас сократились на 30–40% от ценового максимума, и дальше мы надеемся, что цены будут снижаться», — сказал он.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что цены на маски в России будут снижаться, но к прежнему уровню они вернутся только после окончания эпидемии коронавируса. По оценке министерства, у аптек и торговых организаций есть в запасе около 200 млн масок. В начале мая ФАС выявила завышение цен на маски до 957% оптовой фирмой «Витта Компани» в период с декабря по февраль.

В марте на фоне распространения коронавируса в России ретейлеры зафиксировали повышенный спрос на крупы. В конце месяца Минсельхоз сообщил о начале снижения спроса.

Теги: ФАС, медицинские маски, гречка, цены
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