В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала стабилизацию цен на медицинские маски и гречку. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Цариковский, передает «РИА Новости».

Говоря о масках, он отметил, что сейчас ФАС не фиксирует «запредельные цены» на них. «Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но совершенно неприятен как человеку», — сказал Цариковский.

По его словам, также в стране стабилизировались цены на гречку, кроме того, есть потенциал для их снижения. «Сейчас килограмм гречневой крупы от 67 до 84 руб. колеблется на полке. Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен», — пояснил он.

Кроме того, Цариковский сообщил о снижении цен на лимоны, на которые ранее возрос спрос на фоне распространения коронавируса. «Они уже сейчас сократились на 30–40% от ценового максимума, и дальше мы надеемся, что цены будут снижаться», — сказал он.