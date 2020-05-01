ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой

Оптовая фирма ООО «ВИТТА компани» завысила до 957% цены во время продажи медицинских масок с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Факт завышения цены обнаружили во время ежедневного мониторинга ценообразования прокуратуры Московской области и Московского областного УФАС.

Служба установила, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила у производителя трехслойные защитные маски по цене 7,29 руб. за штуку и реализовала их с наценкой до 957%.

Прокуратура вынесла генеральному директору компании предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. «В случае неисполнения выданного прокурором предостережения компаниям грозит административная ответственность», — отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.