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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой

Оптовая фирма ООО «ВИТТА компани» завысила до 957% цены во время продажи медицинских масок с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Факт завышения цены обнаружили во время ежедневного мониторинга ценообразования прокуратуры Московской области и Московского областного УФАС.

Служба установила, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила у производителя трехслойные защитные маски по цене 7,29 руб. за штуку и реализовала их с наценкой до 957%.

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Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Прокуратура вынесла генеральному директору компании предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. «В случае неисполнения выданного прокурором предостережения компаниям грозит административная ответственность», — отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Московское УФАС сообщило о необоснованном завышении цен на маски ГУ МВД по Московской области, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.

РБК направил запрос в ООО «Витта компани».

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В начале февраля замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что завышение цен на медицинские маски зафиксировали практически во всех регионах России. Наибольшую наценку, по его словам, обнаружили в Дагестане, где стоимость масок на 650% превысила средний ценник.

20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что объем производства медицинских масок в ближайшее время будет увеличен до 7,5 млн штук. По его словам, в начале марта внутри страны производили 1,2 млн масок.

Теги: ФАС, коронавирус, маски, цены, новости РБК
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