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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС сообщила о незначительном числе жалоб на дефицит и цены на перчатки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от россиян незначительное число обращений, связанных дефицитом и изменением цен на медицинские перчатки. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы.

«В средствах массовой информации были приведены некорректные заголовки. В связи с этим ФАС России призывает потребителей не реагировать на некорректно поданную СМИ информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС и его территориальные органы будут применять меры антимонопольного реагирования.

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Столичные власти с 12 мая в целях борьбы с распространением коронавируса обязали жителей Москвы носить маски и перчатки. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость введения масочного режима решением властей о снятии запрета на работу для промышленных предприятий и строек.

Ранее ФАС сообщила о завышении на 957% оптовой фирмой ООО «ВИТТА компани» цен во время продажи медицинских масок в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Факт завышения цены служба обнаружила во время ежедневного мониторинга ценообразования прокуратуры Московской области и Московского областного УФАС.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ФАС России, завышение цен, дефицит
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