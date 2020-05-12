ФАС сообщила о незначительном числе жалоб на дефицит и цены на перчатки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от россиян незначительное число обращений, связанных дефицитом и изменением цен на медицинские перчатки. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы.

«В средствах массовой информации были приведены некорректные заголовки. В связи с этим ФАС России призывает потребителей не реагировать на некорректно поданную СМИ информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС и его территориальные органы будут применять меры антимонопольного реагирования.

Столичные власти с 12 мая в целях борьбы с распространением коронавируса обязали жителей Москвы носить маски и перчатки. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость введения масочного режима решением властей о снятии запрета на работу для промышленных предприятий и строек.

Ранее ФАС сообщила о завышении на 957% оптовой фирмой ООО «ВИТТА компани» цен во время продажи медицинских масок в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Факт завышения цены служба обнаружила во время ежедневного мониторинга ценообразования прокуратуры Московской области и Московского областного УФАС.