В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

Цены на медицинские маски в России будут снижаться, однако к прежнему уровню они вернутся только после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Евтухова, сейчас аптеки и различные торговые организации имеют в запасе порядка 200 млн масок. «Безусловно, когда пандемия пойдет на убыль и будет постепенно отменяться масочный режим, они не захотят остаться с этим предметом сегодня первой, а в обычной жизни не первой необходимости на складах, поэтому я уверен, что цена на маску дальше будет снижаться», — отметил он.

Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет. При этом количество линий будет позволять производить их в гораздо большем количестве, чем это необходимо в обычных условиях.

Также замминистра рассказал, что по итогам апреля и мая в Россию будет ввезено около 300 млн масок из Китая. При этом, по его словам, себестоимость российской маски намного ниже той, что привозится из КНР. Там они составляет 29 центов за единицу без учета налогов и транспортных расходов.