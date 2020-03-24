Глава Минсельхоза сообщил о снижении спроса на крупы, макароны и сахар

Фото: Андрей Любимов / РБК

В начале текущей недели спрос на продукты длительного хранения — консервы, крупы, макаронные изделия, соль, сахар — снизился. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, на прошлой неделе в ряде регионов наблюдался повышенный спрос на вышеперечисленные продукты, но сейчас он сократился. Патрушев отметил, что в целом обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной.

В Минсельхозе отметили, что на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается.

«Минсельхоз совместно с Минпромторгом продолжает работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах», — сказал Патрушев.