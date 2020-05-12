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В больнице в Петербурге назвали дату получения загоревшегося аппарата ИВЛ

Здание Городской больницы Святого Великомученика Георгия, Санкт-Петербург
Здание Городской больницы Святого Великомученика Георгия, Санкт-Петербург (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установленные в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были новыми, медучреждение получило их только 1 мая. Об этом сообщил завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима, передает «РИА Новости».

Пожар в этой больнице утром 12 мая стал причиной смерти пяти человек, власти заявили, что к возгоранию привела неисправность одного из таких аппаратов.

По словам Сулимы, к оборудованию до сегодняшнего дня не было претензий. Он сообщил, что в палате, где началось возгорание, стоял аппарат ИВЛ «Авента-М». Как отметил глава отделения, на искусственной вентиляции легких находились как минимум трое из пяти погибших в результате пожара.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Согласно данным портала госзакупок, больница Святого Георгия заключила контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ «Авента-М». После трагедии учреждение приостановило использование этого оборудования до окончания расследования.

Пожар вспыхнул утром 12 мая на шестом этаже медучреждения, где в реанимации находились тяжелобольные с коронавирусной инфекцией. Пять пациентов погибли. Власти города назвали предварительной причиной возгорания короткое замыкание в одном из аппаратов ИВЛ.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал материальную помощь родственникам погибших при пожаре. Он также поручил проверить медицинское оборудование, состояние противопожарной безопасности и пути эвакуации тяжелобольных пациентов во всех стационарах города.

Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, пожар
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