Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Святого Георгия

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после пожара в больнице Святого Георгия, где проходят лечение заболевшие COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали заместитель генерального прокурора Алексей Захаров, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко и прокурор Выборгского района Петербурга Павел Данилов. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен по результатам проверки.