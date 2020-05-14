Следователи пришли на завод, где производятся аппараты «Авента-М» для искусственной вентиляции легких. Эти аппараты стояли в загоревшихся 9 и 12 мая в Москве и Петербурге больницах, где лечили больных коронавирусом

Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО «Уральский приборостроительный завод» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна КРЭТ, в который входит завод. На этом заводе были произведены аппараты искусственной вентиляции легких, которые, по предварительной версии, стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до ее завершения мы воздержимся от комментариев. Главным приоритетом АО «КРЭТ» был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — заявили в пресс-службе концерна.

Первыми о следственных действиях на УПЗ сообщили Znak и 66.ru со ссылкой на источники. По словам собеседника Znak, следователей интересует документация на аппараты ИВЛ. В региональном управлении СК отказались прокомментировать изданию эту информацию. По информации 66.ru, по итогам проверки следователи могут возбудить дело по ст. 238 УК РФ (производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

Два пожара в больницах Москвы и Петербурга произошли 9 и 12 мая. При пожаре в московской ГКБ № 50 погиб один человек. В реанимации петербургской больницы Святого Георгия при возгорании погибли пять пациентов с коронавирусом. В обоих больницах эксплуатировались аппараты ИВЛ «Авента-М». Росздравнадзор назвал причиной этих двух пожаров неисправность в аппаратах ИВЛ и начал проверку их качества и безопасности. 13 мая их эксплуатацию в России приостановили.