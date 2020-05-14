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СК начал проверку на заводе — производителе загоревшихся аппаратов ИВЛ

Следователи пришли на завод, где производятся аппараты «Авента-М» для искусственной вентиляции легких. Эти аппараты стояли в загоревшихся 9 и 12 мая в Москве и Петербурге больницах, где лечили больных коронавирусом
Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО «Уральский приборостроительный завод»
Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО «Уральский приборостроительный завод» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна КРЭТ, в который входит завод. На этом заводе были произведены аппараты искусственной вентиляции легких, которые, по предварительной версии, стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до ее завершения мы воздержимся от комментариев. Главным приоритетом АО «КРЭТ» был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — заявили в пресс-службе концерна.

Первыми о следственных действиях на УПЗ сообщили Znak и 66.ru со ссылкой на источники. По словам собеседника Znak, следователей интересует документация на аппараты ИВЛ. В региональном управлении СК отказались прокомментировать изданию эту информацию. По информации 66.ru, по итогам проверки следователи могут возбудить дело по ст. 238 УК РФ (производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

Росздравнадзор приостановил обращение идентичных загоревшимся ИВЛ
Общество
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Два пожара в больницах Москвы и Петербурга произошли 9 и 12 мая. При пожаре в московской ГКБ № 50 погиб один человек. В реанимации петербургской больницы Святого Георгия при возгорании погибли пять пациентов с коронавирусом. В обоих больницах эксплуатировались аппараты ИВЛ «Авента-М». Росздравнадзор назвал причиной этих двух пожаров неисправность в аппаратах ИВЛ и начал проверку их качества и безопасности. 13 мая их эксплуатацию в России приостановили.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Производитель аппаратов концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») заявлял, что причиной возгораний могли стать как состояние сетей, в лечебных учреждениях, так и несоблюдение мер противопожарной безопасности.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: завод, Екатеринбург, Следственный комитет
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