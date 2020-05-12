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СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в реанимации «коронавирусной» больницы в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Сети появилось видео пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге
Общество

В СК не назвали количества погибших и пострадавших. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ТАСС сообщили, что при пожаре погибли пять человек.

Ранее источник агентства в медицинских кругах рассказал, что все погибшие находились в тяжелом состоянии и проходили лечение в реанимации больницы Святого Георгия. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Возгорание в одном из них стало причиной пожара. «Один из аппаратов ИВЛ буквально вспыхнул, и сразу повалил дым», — сообщил собеседник агентства. В больнице провели эвакуацию, из здания вывели около 150 человек.

Теги: коронавирус, пожар, больница
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В Сети появилось видео пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге
Общество
СМИ назвали вероятную причину пожара в петербургской больнице
Общество
При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек
Общество
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