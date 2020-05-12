СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в реанимации «коронавирусной» больницы в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В СК не назвали количества погибших и пострадавших. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ТАСС сообщили, что при пожаре погибли пять человек.

Ранее источник агентства в медицинских кругах рассказал, что все погибшие находились в тяжелом состоянии и проходили лечение в реанимации больницы Святого Георгия. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Возгорание в одном из них стало причиной пожара. «Один из аппаратов ИВЛ буквально вспыхнул, и сразу повалил дым», — сообщил собеседник агентства. В больнице провели эвакуацию, из здания вывели около 150 человек.