Беглов сообщил о действиях врачей при пожаре в больнице в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Большего количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения, сообщил губернатор города Александр Беглов. Его слова опубликованы на сайте администрации Петербурга.



По его словам, врачи и медсестры «проявили настоящий героизм». «Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма», — сказал губернатор. По словам Беглова, медики успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия.

Он отметил, что из отделения, где произошел пожар, в другие отделения внутри больницы эвакуировали 15 человек. Эвакуация всего медучреждения не потребовалась, добавил Беглов.

Предварительной причиной возгорания он назвал короткое замыкание электрооборудования. По словам губернатора, загорелся один из аппаратов ИВЛ. Беглов поручил провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелобольных пациентов во всех стационарах города. По его словам, родственникам погибших при пожаре окажут помощь, в том числе и материальную.

Пожар в больнице Святого Георгия произошел утром 12 мая. В результате погибли пять человек. У всех погибших был диагностирован коронавирус. Эти пациенты находились на искусственной вентиляции легких.