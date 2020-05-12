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Пандемия коронавируса ,  
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Генпрокурор поручил реагировать на отсутствие стимулирующих выплат врачам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах незамедлительно реагировать в случае нарушений прав медработников на получение стимулирующих выплат. Об этом сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.

«Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи», — говорится в сообщении.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в начале апреля распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, для врачей предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — в размере 50 тыс. руб., для младшего персонала — 25 тыс. руб.

Помимо прочего врачам скорой помощи, работающим с зараженными, положены выплаты в размере 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что ведомство получило из некоторых регионов тревожные сигналы о том, что некоторые медработники получили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей. При этом им не разъяснили методику расчета, отметила она. В связи с этим Семенова попросила главврачей медучреждений не экономить на выплатах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Генпрокуратура России, нарушения, медработники, выплаты, коронавирус
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