Генпрокурор поручил реагировать на отсутствие стимулирующих выплат врачам

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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах незамедлительно реагировать в случае нарушений прав медработников на получение стимулирующих выплат. Об этом сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.

«Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в начале апреля распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, для врачей предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — в размере 50 тыс. руб., для младшего персонала — 25 тыс. руб.

Помимо прочего врачам скорой помощи, работающим с зараженными, положены выплаты в размере 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).