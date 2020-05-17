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В Белгородской области проверят жалобы медиков на отсутствие выплат

Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС

Следователи начали проверку информации о невыплате надбавок медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Следователи нашли в интернете обращение врачей скорой помощи Алексеевского городского округа к президенту.

«По словам медиков, не все получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом, а региональное правительство ситуацию не исправило», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи допрашивают медиков и чиновников, ответственных за выплаты. Они оценят доводы медработников о неполучении средств в полном объеме и порядке их начисления.

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Помимо этого, проверки о нарушениях при начислении зарплаты и стимулирующих выплат медикам начала прокуратура Белгородской области. Проверку организовали после появления в интернете сообщений о нарушении порядка выплат медикам скорой помощи и других медучреждений.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты для медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Врачам полагается по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу — 50 тыс. руб., а младшему, в том числе медсестрам, фельдшерам и водителям машин скорой помощи, — по 25 тыс. руб. Выплаты рассчитаны на апрель, май и июнь.

В середине мая Путин раскритиковал чиновников за несвоевременные выплаты и заявил, что не говорил об учете фактора времени. Глава СК Александр Бастрыкин также поручил региональным управлениям комитета начать проверки о невыплатах надбавок.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: медики, выплаты, коронавирус, проверка, СК, Белгородская область
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