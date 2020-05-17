В Белгородской области проверят жалобы медиков на отсутствие выплат

Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС

Следователи начали проверку информации о невыплате надбавок медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Следователи нашли в интернете обращение врачей скорой помощи Алексеевского городского округа к президенту.

«По словам медиков, не все получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом, а региональное правительство ситуацию не исправило», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи допрашивают медиков и чиновников, ответственных за выплаты. Они оценят доводы медработников о неполучении средств в полном объеме и порядке их начисления.