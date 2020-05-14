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Антикризисные меры ,  
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Бизнес-омбудсмен попросил признать торговые центры пострадавшей отраслью

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо с предложениями поддержать торговые центры. РБК ознакомился с копией письма, отправленного 6 мая 2020 года. В аппарате Титова подтвердили подлинность документа. РБК направил запрос в Минпромторг.

Титов предлагает включить деятельность торговых центров в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции: с 28 марта более чем в 1,5 тыс. торговых центров торговля приостановлена на 80% площадей, что не могло не сказаться на доходах владельцев недвижимости. Меры поддержки Титов предлагает распространить на все предприятия отрасли, а не только на компании малого и среднего бизнеса.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Бизнес-омбудсмен предлагает перенести уплату налога на прибыль по итогам первого квартал 2020 года на 12 месяцев, а НДС — на шесть. Титов также считает, что необходимо освободить торговые центры от уплаты налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю на время пандемии плюс один квартал. На этот же срок предлагается перенести оплату основной части имеющихся у торговых центров кредитов и процентов по ним. Предложено также субсидировать треть процентной ставки по кредитам за счет федерального бюджета, а треть — за счет банков.

Владельцы торговых центров просили включить их отрасль в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса еще в конце марта, а затем и в начале мая. С этим предложением от лица отрасли обратился к властям Российский совет торговых центров. Совет также просил о налоговых льготах и субсидиях по кредитам, реализацию которых предлагает Титов.

Владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости просят не только о мерах поддержки, но и о том, чтобы Госдума не принимала законопроект о праве на односторонний отказ от договора аренды. Ретейлеры, напротив, выступают за скорейшее принятие законопроекта.

Законопроект был принят в первом чтении, второе чтение запланировано на следующую неделю.

Теги: торговые центры, Борис Титов, антикризисные меры
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