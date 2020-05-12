Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Крупнейшие собственники офисной недвижимости уверены, что принятие законопроекта о праве отказа от договоров аренды приведет к дефолтам на рынке коммерческой недвижимости. Следом могут пострадать и банки

Крупнейшие собственники коммерческой недвижимости, в первую очередь бизнес-центров, написали открытое письмо против законопроекта о праве на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов. Этот законопроект на прошлой неделе внесло в Госдуму правительство. Инициатива среди прочего позволяет расторгнуть договоры тем арендаторам, доходы которых упали более чем на 50% после введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе.

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.

РБК ознакомился с копией письма. В пресс-службах «Корпорации А.Н.Д.» и PPF Real Estate, подписавшихся под письмом, подтвердили его подлинность и уточнили, что оно было отправлено 11 мая.

Авторы и адресаты письма Письмо адресовано председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру экономического развития Максиму Решетникову, руководителю администрации президента Антону Вайно и исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову. Среди подписавшихся компании, которые традиционно сами или через свои головные структуры попадают в рейтинг Forbes «Короли российской недвижимости». Это в том числе: АО «Корпорация А.Н.Д.», которая входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Подпись под письмом поставил старший брат Гуцериева Саит-Салам. Корпорация управляет более 1,1 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе бизнес-центрами «Новион» в ЦАО и «Амальтея» в Сколково;

KR Properties миллиардера Александра Клячина, под управлением которой более 450 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе деловой квартал «Красная роза» в центре Москвы;

Capital Group Павла Тё (в письме фигурирует дочерняя компания группы — «Капитал Групп Маркетинг»), управляющая в том числе бизнес-центром «Око» в Москва-Сити;

Компания O1 Properties, под управлением которой находится 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости (бизнес-центры «Белая площадь», «Вивальди Плаза» и другие);

Компания Millhouse Романа Абрамовича, управляющая 220 тыс. кв. м (БЦ «Белые сады» и «Крылатские холмы» и др.);

PPF Real Estate, управляющая 500 тыс. кв. м, в том числе офисным парком Comcity.

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости. «Вместо обеспечения устойчивого развития экономики такая мера приведет к коллапсу отрасли и последствиям, которые по своей разрушительности не сравнятся с последствиями ни одного из экономических кризисов, с которыми успешно справлялась российская экономика за современную историю России», — утверждается в письме.