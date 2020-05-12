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Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Крупнейшие собственники офисной недвижимости уверены, что принятие законопроекта о праве отказа от договоров аренды приведет к дефолтам на рынке коммерческой недвижимости. Следом могут пострадать и банки

Крупнейшие собственники коммерческой недвижимости, в первую очередь бизнес-центров, написали открытое письмо против законопроекта о праве на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов. Этот законопроект на прошлой неделе внесло в Госдуму правительство. Инициатива среди прочего позволяет расторгнуть договоры тем арендаторам, доходы которых упали более чем на 50% после введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе.

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.

РБК ознакомился с копией письма. В пресс-службах «Корпорации А.Н.Д.» и PPF Real Estate, подписавшихся под письмом, подтвердили его подлинность и уточнили, что оно было отправлено 11 мая.

Авторы и адресаты письма

Письмо адресовано председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру экономического развития Максиму Решетникову, руководителю администрации президента Антону Вайно и исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову.

Среди подписавшихся компании, которые традиционно сами или через свои головные структуры попадают в рейтинг Forbes «Короли российской недвижимости». Это в том числе:

  • АО «Корпорация А.Н.Д.», которая входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Подпись под письмом поставил старший брат Гуцериева Саит-Салам. Корпорация управляет более 1,1 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе бизнес-центрами «Новион» в ЦАО и «Амальтея» в Сколково;
  • KR Properties миллиардера Александра Клячина, под управлением которой более 450 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе деловой квартал «Красная роза» в центре Москвы;
  • Capital Group Павла Тё (в письме фигурирует дочерняя компания группы — «Капитал Групп Маркетинг»), управляющая в том числе бизнес-центром «Око» в Москва-Сити;
  • Компания O1 Properties, под управлением которой находится 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости (бизнес-центры «Белая площадь», «Вивальди Плаза» и другие);
  • Компания Millhouse Романа Абрамовича, управляющая 220 тыс. кв. м (БЦ «Белые сады» и «Крылатские холмы» и др.);
  • PPF Real Estate, управляющая 500 тыс. кв. м, в том числе офисным парком Comcity.

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости. «Вместо обеспечения устойчивого развития экономики такая мера приведет к коллапсу отрасли и последствиям, которые по своей разрушительности не сравнятся с последствиями ни одного из экономических кризисов, с которыми успешно справлялась российская экономика за современную историю России», — утверждается в письме.

Положения законопроекта приведут к тому, что предприятия отрасли коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта по обязательствам перед банками, предупреждают авторы. Общий кредитный портфель, выданный банками компаниям рынка коммерческой недвижимости, составляет 6 трлн руб., в том числе 3 трлн приходится на Сбербанк и 1,1 трлн — на ВТБ.

«Искусственно спровоцированное создание целого пула «плохих кредитов» чревато коллапсом банковской отрасти», — предупреждают собственники коммерческой недвижимости. Этот коллапс может произойти из-за необходимости двойного резервирования средств по плохим долгам за счет собственного капитала банков и управлять залоговым имуществом, непрофильным для банков, «в условиях полного разбалансирования отрасли».

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Авторы отмечают, что право на одностороннее расторжение договоров приведет к нарушению Конституции и Гражданского кодекса, поскольку это допускает «произвольное вмешательство в существующие арендные правоотношение без конституционных на то оснований». В письме говорится, что такое вмешательство ограничит права собственности и «потрясет основы гражданского законодательства», так как лишит арендодателей права на справедливые судебное разбирательство при оценке влияния на договор последствий пандемии. Владельцы коммерческой недвижимости также считают, что принятие законопроекта чревато злоупотреблениями со стороны арендаторов.

Против законопроекта уже высказывались собственники торговых центров: они попросили Госдуму не принимать документ, а вместо этого ввести меры поддержки операторов коммерческой недвижимости. Ретейлеры попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта. Владельцы торговых центров в своем обращении отмечали, что принятие законопроекта приведет к их банкротству, ретейлеры же настаивали, что в противном случае банкротство ждет их.

Автор: Надежда Федорова
Теги: бизнес-центр, коммерческая недвижимость, Антикризисный план
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