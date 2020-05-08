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Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

Владельцы торговых центров просят Госдуму не принимать подготовленный правительством законопроект о расторжении договоров аренды без штрафов. Иначе, предупреждают собственники торговой недвижимости, их ждут дефолты на 2 трлн руб.
Фото: Ore Huiying / Getty Images
Фото: Ore Huiying / Getty Images

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет, в частности, владельцев «Охотного Ряда», «Кунцево Плаза», «Невского центра», сети «Планета») попросил Госдуму не принимать законопроект, предусматривающий право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. Основатель и управляющий директор совета Олег Войцеховский от имени арендодателей 8 мая направил соответствующее письмо в Госдуму, ее комитет по бюджету и налогам, а также председателю комитета Андрею Макарову. РБК ознакомился с письмом, в РСТЦ подтвердили его подлинность.

Правительство за арендаторов

В четверг, 7 мая, правительство внесло в Госдуму законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды без штрафа. По замыслу авторов документа, арендатор, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, может в одностороннем порядке отказаться от договора аренды без штрафов, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, убытков при досрочном расторжении договора.

При этом арендодатель должен будет вернуть обеспечительный платеж, предусмотренный договором. Арендодатели, согласно законопроекту, смогут расторгнуть те договоры, которые были заключены до введения режима повышенной готовности или ЧС при условии, что до этого исправно платили аренду.

В письме совет торговых центров отмечает, что принятие законопроекта повлечет за собой «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления». В случае коллапса отрасли за черту бедности попадут 6,3 млн человек, предупреждают арендодатели.

В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек
Бизнес
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Владельцы торговых центров уверены, что, если законопроект будет принят, арендаторы смогут шантажировать арендодателей для улучшения условий аренды, даже если они «не обоснованы реальной ситуацией». Кроме того, при принятии законопроекта необходимо будет провести переоценку объектов недвижимости, «которая грозит банкам 2 трлн руб. дефолтных долгов, а также 350 млрд прямых процентных потерь». Авторы обращения прогнозируют, что, если Госдума встанет на сторону арендаторов, торговые центры пройдут через дефолты и перейдут к банкам и государству, которые не смогут восстановить их экономическую и социальную ценность даже в среднесрочной перспективе.

И без принятия законопроекта торговые центры сейчас испытывают трудности: арендаторы отказываются и не способны платить арендную плату, ее средняя собираемость составляет 10–15% от условий договора, жалуются владельцы торговых центров. Восстановление ежемесячной выручки до уровня 2019 года потребует по умеренно-оптимистичному сценарию от 9 до 15 месяцев после открытия торговых центров, указано в письме.

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Принятие этого закона приведет к прекращению в одностороннем порядке 90% договоров аренды, уверен источник РБК в компании, управляющей коммерческой недвижимостью. По его словам, после завершения пандемии заполнение торгово-развлекательных центров начнется с нуля, а арендаторы будут отказываться от фиксированной арендной платы.

РБК направил запрос председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

О чем еще просят собственники коммерческой недвижимости

Российский совет торговых центров также просит включить их отрасль в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавируса и отменить на время пандемии плюс один квартал налог на имущество, земельный налог и арендную плату за землю.

Уплату налога на прибыль по итогам первого квартала рантье предлагают перенести на двенадцать месяцев, уплату НДС — на шесть месяцев. Кроме того, владельцы торговых центров просят субсидировать треть процентных ставок их кредитов за счет федерального бюджета, треть — за счет банков, а оставшуюся треть и выплату тела долга отложить.

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Автор: Надежда Федорова
Теги: торговые центры, Госдума, коронавирус
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