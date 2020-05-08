Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

Владельцы торговых центров просят Госдуму не принимать подготовленный правительством законопроект о расторжении договоров аренды без штрафов. Иначе, предупреждают собственники торговой недвижимости, их ждут дефолты на 2 трлн руб.

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Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет, в частности, владельцев «Охотного Ряда», «Кунцево Плаза», «Невского центра», сети «Планета») попросил Госдуму не принимать законопроект, предусматривающий право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. Основатель и управляющий директор совета Олег Войцеховский от имени арендодателей 8 мая направил соответствующее письмо в Госдуму, ее комитет по бюджету и налогам, а также председателю комитета Андрею Макарову. РБК ознакомился с письмом, в РСТЦ подтвердили его подлинность.

Правительство за арендаторов В четверг, 7 мая, правительство внесло в Госдуму законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды без штрафа. По замыслу авторов документа, арендатор, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, может в одностороннем порядке отказаться от договора аренды без штрафов, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, убытков при досрочном расторжении договора. При этом арендодатель должен будет вернуть обеспечительный платеж, предусмотренный договором. Арендодатели, согласно законопроекту, смогут расторгнуть те договоры, которые были заключены до введения режима повышенной готовности или ЧС при условии, что до этого исправно платили аренду.

В письме совет торговых центров отмечает, что принятие законопроекта повлечет за собой «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления». В случае коллапса отрасли за черту бедности попадут 6,3 млн человек, предупреждают арендодатели.

Владельцы торговых центров уверены, что, если законопроект будет принят, арендаторы смогут шантажировать арендодателей для улучшения условий аренды, даже если они «не обоснованы реальной ситуацией». Кроме того, при принятии законопроекта необходимо будет провести переоценку объектов недвижимости, «которая грозит банкам 2 трлн руб. дефолтных долгов, а также 350 млрд прямых процентных потерь». Авторы обращения прогнозируют, что, если Госдума встанет на сторону арендаторов, торговые центры пройдут через дефолты и перейдут к банкам и государству, которые не смогут восстановить их экономическую и социальную ценность даже в среднесрочной перспективе.