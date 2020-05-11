Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 мая Общество, 19:38 Тренер Мишин оценил влияние новой стоимости прыжков на фигуристов Спорт, 19:34 В Татарстане отменят пропуска и откроют спа-салоны Общество, 19:29 Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина и обещания выплат на детей Технологии и медиа, 19:27 Банки начали продавать золото. Упадет ли спрос на биткоин Крипто, 19:19 Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за COVID-19 Спорт, 19:11 Новый Toyota Highlander для России: 5 главных фактов Авто, 18:46 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:36 Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное Общество, 18:30 Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Экономика, 18:24 Союз конькобежцев обновил стоимость элементов в фигурном катании Спорт, 18:19 Голикова сравнила смертность от COVID-19 в России и в мире Общество, 18:19 Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса Общество, 18:09 Собянин заявил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве Общество, 18:03
Антикризисные меры ,  
0 

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент указал на то, что речь идет не об отсрочке, а о полном списании налогов (кроме НДС) и страховых взносов за второй квартал этого года. По его словам, этой мерой смогут воспользоваться более 1,5 млн предприятий
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.

Глава государства напомнил, что предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года. «Но только простого переноса фискальных платежей на будущий период сегодня явно недостаточно», — сказал он.

По словам Путина, будет работать принцип не отсрочки, а полного списания налогов и страховых взносов (кроме НДС) за второй квартал текущего года (апрель, май и июнь), то есть «за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации». «Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий», — уточнил он.

Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Как отметил Путин, эта мера будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева в разговоре с РБК заявила, что эта мера является хорошим снижением нагрузки на малое и среднее предпринимательство в индустрии. «Но, конечно, это не решение всех проблем отрасли. Мы остаемся все также с нерешенными вопросами по аренде и зарплатам, на которые компании брали кредиты», — пояснила Киселева.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров заявил РБК, что накопление «неплатежей» может оказать серьезное влияние на экономику, однако списание налогов и страховых платежей за второй квартал поможет «частично решить некоторые вопросы». «Но для ресторанов и отелей это только небольшая часть платежей, и бизнес надеется и на другие меры, которые помогут сохранить компании и рабочие места. Сильнее всего на бизнес давит неопределенность: непонятно, как и когда предприятия будут открываться, какой будет платежеспособный спрос и покупательская способность населения», — сказал Бухаров.

Путин назвал предстоящую отмену ограничений не быстрым процессом
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В свою очередь, председатель Ассоциации кинотеатров Олег Березин сообщил РБК, что новые льготы никак не коснулись этой сферы. По его словам, кинотеатрам ничего не остается, кроме как ждать дополнительных постановлений. Березин отметил, что предыдущие обещанные президентом льготы оказались для отрасли недоступны, поскольку правительство выпустило постановление № 570, где кинотеатры не значатся в числе пострадавших отраслей. Из-за этого постановления, как подчеркнул председатель ассоциации, множество льгот «пролетело мимо» кинотеатров.

Березин добавил, что кинотеатры будут открываться на третьем этапе снятия карантинных мер, а это означает около шести месяцев простоя. «Если исходить из того, что кинотеатры откроются не раньше сентября, потери будут на уровне 50 млрд руб., а это по всем признакам конец света для отрасли», — предположил он.

Глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что «отрасль не умрет в любом случае».

«Сегодня в правительстве обсуждаются меры поддержки ИТ-бизнеса по трем направлениям: системообразующие предприятия, льготные кредиты на покупку отечественного ПО и железа, а также поддержка малого бизнеса», — заявил РБК Комлев.

Авторы: Елена Сухорукова, Анна Левинская, Елизавета Ефимович, Михаил Юшков, Владислав Скобелев
Теги: Владимир Путин, налоги, квартал
Материалы по теме
Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги
Политика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Экономика
Путин предложил послабление налога на прибыль за благотворительность
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter