Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент указал на то, что речь идет не об отсрочке, а о полном списании налогов (кроме НДС) и страховых взносов за второй квартал этого года. По его словам, этой мерой смогут воспользоваться более 1,5 млн предприятий

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Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.

Глава государства напомнил, что предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года. «Но только простого переноса фискальных платежей на будущий период сегодня явно недостаточно», — сказал он.

По словам Путина, будет работать принцип не отсрочки, а полного списания налогов и страховых взносов (кроме НДС) за второй квартал текущего года (апрель, май и июнь), то есть «за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации». «Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий», — уточнил он.

Как отметил Путин, эта мера будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО.