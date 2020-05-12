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Голикова поручила Минздраву участвовать в проверках пожаров в больницах

Вид на здание Городской больницы Святого Георгия, Санкт-Петербург
Вид на здание Городской больницы Святого Георгия, Санкт-Петербург (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с Росздравнадзором оказать содействие при расследовании пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в результате чего погибли пациенты. Трансляцию брифинга ведет «Россия 24».

«Я, как вице-премьер, курирующий здравоохранение в правительстве, дала поручение Минздраву и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие и, если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям», — сказала Голикова.

Кроме того, Голикова выразила соболезнования родственникам погибших.

Власти назвали причину пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге
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Фото: МЧС России

9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, в результате чего погиб один человек. Аналогичное ЧП произошло 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, погибли пять человек. По данному факту следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Росздравнадзор организовал проверку аппаратов ИВЛ в этих медучреждениях.

Как сообщили РБК в пресс-службе производителя оборудования, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в обеих больницах могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания Уральский прибостроительный завод (входит в концерн Радиоэлектронные технологии, КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла 10 единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: Москва, Санкт-Петербург, пожар, коронавирус, больница, Минздрав России ..., Росздравнадзор, Татьяна Голикова
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