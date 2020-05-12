Голикова поручила Минздраву участвовать в проверках пожаров в больницах

Вид на здание Городской больницы Святого Георгия, Санкт-Петербург (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с Росздравнадзором оказать содействие при расследовании пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в результате чего погибли пациенты. Трансляцию брифинга ведет «Россия 24».

«Я, как вице-премьер, курирующий здравоохранение в правительстве, дала поручение Минздраву и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие и, если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям», — сказала Голикова.

Кроме того, Голикова выразила соболезнования родственникам погибших.

9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, в результате чего погиб один человек. Аналогичное ЧП произошло 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, погибли пять человек. По данному факту следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Росздравнадзор организовал проверку аппаратов ИВЛ в этих медучреждениях.