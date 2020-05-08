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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко попросил не ориентироваться на «успокаивающее» понятие плато

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко попросил не ориентироваться на понятие «плато» заболеваемости при анализе распространения коронавируса в России. Об этом он заявил на заседании президиума партии «Единая Россия», передает «РИА Новости».

По его словам, в России постепенно образуется баланс между числом поступивших и числом выписанных пациентов. «Я не говорю сейчас слово «плато», потому что это такое ощущение, что что-то успокаивающее, не нужно на слово «плато» так активно сейчас ориентироваться», — сказал Мурашко.

Текущую ситуацию он назвал «взвешенным состоянием».

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Накануне Мурашко сообщил, что Россия пока не вышла на плато заболеваемости. Он указал, что сроки выхода на плато могут отличаться в регионах в зависимости от местной эпидемиологической ситуации.

4 мая главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что России еще далеко до плато. Он связал скачок числа новых заболевших с тем, что россияне стали хуже соблюдать режим самоизоляции.

В России за последние сутки нашли 10 699 новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 187 859 человек. 7 мая Россия вышла на пятое место в мире по количеству больных COVID-19.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мурашко, коронавирус
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