Мурашко попросил не ориентироваться на «успокаивающее» понятие плато

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко попросил не ориентироваться на понятие «плато» заболеваемости при анализе распространения коронавируса в России. Об этом он заявил на заседании президиума партии «Единая Россия», передает «РИА Новости».

По его словам, в России постепенно образуется баланс между числом поступивших и числом выписанных пациентов. «Я не говорю сейчас слово «плато», потому что это такое ощущение, что что-то успокаивающее, не нужно на слово «плато» так активно сейчас ориентироваться», — сказал Мурашко.

Текущую ситуацию он назвал «взвешенным состоянием».

Накануне Мурашко сообщил, что Россия пока не вышла на плато заболеваемости. Он указал, что сроки выхода на плато могут отличаться в регионах в зависимости от местной эпидемиологической ситуации.