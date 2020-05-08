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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жара и солнечные лучи снижают активность вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30℃ и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность», — отмечается в сообщении. При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется.

Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.

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Роспотребнадзор отметил, что коронавирусом нельзя заразиться через систему вентиляции в многоквартирных домах или кондиционеры. «Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», — говорится в сообщении.

В конце марта Минздрав заявлял, что солнце и теплая погода будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко называл оптимальной температурой для вируса 6–8 градусов тепла.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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