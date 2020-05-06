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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил о не достигнутом пока плато по заболеваемости COVID-19

Министр пояснил, что прирост заболеваемости пока идет, поэтому о выходе на плато говорить рано. В среду, 6 мая, в России в четвертый раз подряд суточный прирост заболевших превысил 10 тыс.
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия пока не вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — сказал министр. Он также подчеркнул, что выход на плато может произойти в регионах в разное время. «Они все живут на сегодняшний день по-своему в эпидемиологическом процессе», — отметил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

О том, что распространение коронавируса пока не находится в стадии плато, когда количество новых заражений перестает увеличиваться, сообщал и главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. «Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», — отметил врач и подчеркнул, что Россия «точно пока не добралась до пика».

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Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images


6 мая в России четвертый раз подряд количество новых заболевших за сутки превысило 10 тыс. Так, за последние 24 часа в стране зафиксировали 10 559 новых случаев заражения, а в период с 3 мая суточное количество зараженных варьировалось от 10,1 тыс. до 10,6 тыс.

По мнению инфекциониста, вирусолога, доктора медицинских наук Николая Малышева, прирост новых случаев заражения может объясняться увеличением масштабов тестирования. Малышев пояснил, что все больше людей обследуется, соответственно, количество заболевших растет. Это также связано с тем, что страна движется к пику пандемии, отметил он.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России было выявлено 165 929 зараженных коронавирусом, из них 143 065 сейчас находятся на лечении. С начала пандемии в России умерли 1537 человек, 21 327 вылечились.
 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, Минздрав
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