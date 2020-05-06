Мурашко сообщил о не достигнутом пока плато по заболеваемости COVID-19

Министр пояснил, что прирост заболеваемости пока идет, поэтому о выходе на плато говорить рано. В среду, 6 мая, в России в четвертый раз подряд суточный прирост заболевших превысил 10 тыс.

Михаил Мурашко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия пока не вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — сказал министр. Он также подчеркнул, что выход на плато может произойти в регионах в разное время. «Они все живут на сегодняшний день по-своему в эпидемиологическом процессе», — отметил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

О том, что распространение коронавируса пока не находится в стадии плато, когда количество новых заражений перестает увеличиваться, сообщал и главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. «Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», — отметил врач и подчеркнул, что Россия «точно пока не добралась до пика».

6 мая в России четвертый раз подряд количество новых заболевших за сутки превысило 10 тыс. Так, за последние 24 часа в стране зафиксировали 10 559 новых случаев заражения, а в период с 3 мая суточное количество зараженных варьировалось от 10,1 тыс. до 10,6 тыс.

По мнению инфекциониста, вирусолога, доктора медицинских наук Николая Малышева, прирост новых случаев заражения может объясняться увеличением масштабов тестирования. Малышев пояснил, что все больше людей обследуется, соответственно, количество заболевших растет. Это также связано с тем, что страна движется к пику пандемии, отметил он.