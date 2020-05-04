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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве фразой «еще далеко» оценили выход России на плато

Главный пульмонолог ведомства заявил, что Россия пока точно не добралась до пика по заболеваемости COVID-19 и выхода на плато еще не было. Медики допускали, что он может начаться со следующей недели
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия пока не вышла на плато по количеству зараженных коронавирусом. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. Его слова РБК передала пресс-служба министерства.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли 1/4 пути. Сложно сказать: 1/4, 1/3 или 1/2, — но точно мы еще не добрались до пика», — сказал Авдеев.

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Денис Проценко

Скачок числа новых случаев заражения за последние три дня он связал с ухудшением качества соблюдения самоизоляции. «Обратите внимание на самоизоляцию, на индекс активности, обратите внимание, как мы соблюдаем все те требования, которые нам предъявляют, — не очень хорошо. Следственно, мы имеем те неблагоприятные тенденции, которые сегодня видим. Все это — наша с вами вина», — указал Авдеев.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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На вопрос интервьюера о последствиях массового нарушения мер по борьбе с коронавирусом Авдеев ответил, что увеличится количество госпитализированных пациентов, вырастет число переведенных в палаты интенсивной терапии и тех, кому потребуются аппараты искусственной вентиляции легких. «И, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19. То есть прямая связь: нарушение режима — хуже эпидемиологическая ситуация с инфекцией COVID-19», — заключил пульмонолог.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Накануне главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов также заявил о недостаточной дисциплинированности граждан в отношении самоизоляции и предложил ужесточить карантинные меры, повысить ответственность за нарушение ограничений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 апреля заявил о надежде на то, что Россия уже выходит на плато, но все зависит от соблюдения самоизоляции. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова при этом говорила, что выход на плато, по оценкам врачей, может состояться на следующей неделе. Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение зараженные коронавирусом, Денис Проценко предупредил, что выход на плато — еще не предвестник скорого окончания эпидемии. Он сообщил, что врачи проанализировали все известные эпидемии гриппа с начала прошлого века и выявили, что они проходили в три волны. «Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — говорил Проценко.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав России, коронавирус
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