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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили более 10 тыс. новых зараженных коронавирусом

Общее число зараженных в России превысило 187 тыс. человек. В Москве более 98,5 тыс. заболевших. Почти у половины новых зараженных не было симптомов заболевания
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки обнаружили 10 699 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших выросло до 187 859 человек, сообщает оперативный штаб.

Почти у половины из них (48,9%) не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее число зараженных (5846 человек) за сутки обнаружили в Москве. Со 2 мая в столице ежесуточно выявляют более 5 тыс. заболевших. Рекордное количество новых случаев зафиксировали накануне — тогда зарегистрировали 6703 зараженных. Всего в столице более 98,5 тыс. заболевших COVID-19.

На втором месте по количеству зараженных остается Подмосковье, там обнаружили 18,3 тыс. человек с коронавирусом (плюс 918 за сутки). На третьем месте — Санкт-Петербург. Всего там зарегистрировали 6565 зараженных, за сутки выявили 325 новых случаев.

В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Материал дополняется. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус
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