В России выявили более 10 тыс. новых зараженных коронавирусом

Общее число зараженных в России превысило 187 тыс. человек. В Москве более 98,5 тыс. заболевших. Почти у половины новых зараженных не было симптомов заболевания

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки обнаружили 10 699 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших выросло до 187 859 человек, сообщает оперативный штаб.

Почти у половины из них (48,9%) не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее число зараженных (5846 человек) за сутки обнаружили в Москве. Со 2 мая в столице ежесуточно выявляют более 5 тыс. заболевших. Рекордное количество новых случаев зафиксировали накануне — тогда зарегистрировали 6703 зараженных. Всего в столице более 98,5 тыс. заболевших COVID-19.

На втором месте по количеству зараженных остается Подмосковье, там обнаружили 18,3 тыс. человек с коронавирусом (плюс 918 за сутки). На третьем месте — Санкт-Петербург. Всего там зарегистрировали 6565 зараженных, за сутки выявили 325 новых случаев.