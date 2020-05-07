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Пандемия коронавируса ,  
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Россия вышла на пятое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявили более 11 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших превысило 177 тыс.
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Общее число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России превысило 177 тыс., по этому показателю она вышла на пятое место в мире. Больше заражений COVID-19 выявлено только в Великобритании, Италии, Испании и США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 6 мая, по числу заражений COVID-19 Россия уступала также Германии и Франции. В первой, по информации университета, на тот момент было более 168 тыс. заражений (в России 165 929), а во второй — свыше 174 тыс. Такие же данные приводит сервис Worldometers, аккумулирующий информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.

В четверг, 7 мая, статистика по заражениям COVID-19 в Германии и Франции на сервисах еще не обновлялась. Однако на сайте Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчиняется Минздраву), указано, что за последние сутки в ФРГ выявлено 1284 новых случаев заражения при общем числе, по оценке RKI, чуть более 166 тыс.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения Франции на 6 мая, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составляло немногим более 137 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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На четвертом месте по-прежнему остается Великобритания, где, по официальным данным, выявлено более 201 тыс. случаев заражения. Мировым лидером по их числу считаются США — более 1,228 млн, по данным Университета Джона Хопкинса, и почти 1,194 млн, по официальным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Германия, Франция
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Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 11 тыс.
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