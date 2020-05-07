Россия вышла на пятое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявили более 11 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших превысило 177 тыс.

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Общее число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России превысило 177 тыс., по этому показателю она вышла на пятое место в мире. Больше заражений COVID-19 выявлено только в Великобритании, Италии, Испании и США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 6 мая, по числу заражений COVID-19 Россия уступала также Германии и Франции. В первой, по информации университета, на тот момент было более 168 тыс. заражений (в России 165 929), а во второй — свыше 174 тыс. Такие же данные приводит сервис Worldometers, аккумулирующий информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.

В четверг, 7 мая, статистика по заражениям COVID-19 в Германии и Франции на сервисах еще не обновлялась. Однако на сайте Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчиняется Минздраву), указано, что за последние сутки в ФРГ выявлено 1284 новых случаев заражения при общем числе, по оценке RKI, чуть более 166 тыс.