В Самарской области введут масочный режим с 1 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 мая в Самарской области начнет действовать масочный режим. Об этом сообщается на странице регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом во «ВКонтакте».

Такое решение приняли на заседании оперштаба Самарской области по рекомендации Роспотребнадзора, уточняется в сообщении.

Жители Самарской области будут обязаны надевать маску при выходе из дома. «В первую очередь важно применять маски в общественных местах — магазинах, общественном транспорте, социальных учреждениях, других обстоятельствах, которые предполагают социальные контакты», — говорится в сообщении.

В течение суток в аптеки Самарской области поступит 1 млн многоразовых масок, сейчас изделия есть в большинстве торговых сетей, указали в оперштабе.

Согласно последним данным, в Самарской области зафиксировали 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 33 человека выздоровели, пятеро умерли.