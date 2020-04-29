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Пандемия коронавируса ,  
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В Самарской области введут масочный режим с 1 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 мая в Самарской области начнет действовать масочный режим. Об этом сообщается на странице регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом во «ВКонтакте».

Такое решение приняли на заседании оперштаба Самарской области по рекомендации Роспотребнадзора, уточняется в сообщении.

Жители Самарской области будут обязаны надевать маску при выходе из дома. «В первую очередь важно применять маски в общественных местах — магазинах, общественном транспорте, социальных учреждениях, других обстоятельствах, которые предполагают социальные контакты», — говорится в сообщении.

В течение суток в аптеки Самарской области поступит 1 млн многоразовых масок, сейчас изделия есть в большинстве торговых сетей, указали в оперштабе.

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Согласно последним данным, в Самарской области зафиксировали 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 33 человека выздоровели, пятеро умерли.

Ранее масочный режим уже ввели в Севастополе, Калужской и Ивановской областях. Кроме того, с 30 апреля маски также обязали носить жителей Приморского края, а с 1 мая — жителей Свердловской области.

10 апреля Роспотребнадзор сообщил, что ношение медицинской маски является одной из мер профилактики коронавируса. При этом, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которую привел Роспотребнадзор, медицинская маска не требуется здоровым людям, поскольку нет данных о ее эффективности для защиты от заражения.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: маски, Самарская область
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