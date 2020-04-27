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В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

Власти региона ввели обязательное ношение средств защиты в общественных местах. До этого сообщалось о дефиците масок в регионе
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С 1 мая ношение масок в Свердловской области в общественных местах становится обязательным. Об этом сообщил на совещании с полпредом президента в Уральском федеральном округе губернатор региона Евгений Куйвашев, передает ТАСС.

«С 1 мая [вводится] обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — сообщил Кувайшев.

Введение обязательного масочного режима в области анонсировалось на прошлой неделе. Об этом говорил главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских, писал «Екатеринбург Онлайн». Однако тогда чиновник утверждал, что это решение коснется только общественного транспорта. «Общественный транспорт — зона риска. Губернатор анонсировал масочный режим, он будет обязательным для общественного транспорта. Не только для водителей, но в том числе и для пассажиров», — заявил он 24 апреля.

При этом еще накануне свердловский губернатор в своем Instagram упоминал о дефиците медицинских масок в больницах и аптеках. О нехватке средств индивидуальной защиты он сообщил, в частности, в контексте запуска новой линии завода «Медсинтез» в Новоуральске по производству масок. «Пока продолжаются пусконаладочные работы, но уже в начале мая производство будет запущено на полную мощность: в месяц здесь будут делать до 5 млн масок. Больше не будет никакого дефицита масок ни в больницах, ни в аптеках», — писал глава региона. О дефиците говорил и полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Свердловской области, по данным на вечер 26 апреля, было зафиксировано 395 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.

Свердловская область не первый регион России, где власти делают обязательным ношение медицинских масок. С 27 апреля оно обязательно в общественном транспорте, магазинах и местах массового скопления людей в Новосибирской области. Аналогичные меры с конца апреля ввели власти Хабаровского края.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: медицинские маски, Свердловская область, коронавирус
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