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Пандемия коронавируса ,  
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Жителей Ивановской области обязали носить маски на работе и в магазинах

С 24 апреля все жители Ивановской области обязаны носить маски на работе, при посещении магазинов, а также в общественном транспорте и такси. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности в регионе, сообщается на сайте правительства области.

«В качестве средств защиты органов дыхания, помимо медицинских масок, могут быть использованы повязки, респираторы или иные изделия, заменяющие маски», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 24 апреля жители области смогут выходить из дома на пробежку с 6 до 8 часов утра, сообщили в правительстве. При этом обязательным является соблюдение социальной дистанции не менее трех метров.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
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Согласно последним данным оперштаба, в Ивановской области зафиксировали 239 случаев заражения коронавирусом. Из них 12 человек выздоровели, два умерли.

Ранее, 17 апреля, в МЧС России указали, что медицинскую маску стоит носить в местах массового скопления людей и общественном транспорте. «Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — отметили в ведомстве. При использовании маска должна плотно закрывать нос и рот, а также оставаться сухой, сообщили в МЧС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что маска является необходимой мерой по профилактике коронавируса, однако она не требуется для тех, кто не болен. Данных о ее эффективности для защиты здоровых людей нет, отметили в организации.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Ивановская область, маски, коронавирус
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