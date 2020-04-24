Жителей Ивановской области обязали носить маски на работе и в магазинах

С 24 апреля все жители Ивановской области обязаны носить маски на работе, при посещении магазинов, а также в общественном транспорте и такси. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности в регионе, сообщается на сайте правительства области.

«В качестве средств защиты органов дыхания, помимо медицинских масок, могут быть использованы повязки, респираторы или иные изделия, заменяющие маски», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 24 апреля жители области смогут выходить из дома на пробежку с 6 до 8 часов утра, сообщили в правительстве. При этом обязательным является соблюдение социальной дистанции не менее трех метров.

Согласно последним данным оперштаба, в Ивановской области зафиксировали 239 случаев заражения коронавирусом. Из них 12 человек выздоровели, два умерли.