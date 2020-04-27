Жителей Севастополя обяжут носить маски в магазинах и транспорте

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В Севастополе вводят обязательный масочный режим. Об этом в своем Instagram сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.

«Масочный режим станет обязательным при посещении магазинов, поездок в общественном транспорте», — написал Развожаев. Он также заявил, что подпишет указ о продлении режима повышенной готовности до 30 мая.

Врио губернатора сообщил, что режим всеобщей самоизоляции будет действовать в Севастополе как минимум до 30 апреля. В течение нескольких дней власти представят систему электронных пропусков для въезда и выезда из города.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, граждане могут въезжать в город и выезжать из него только по рабочему пропуску. Во всех иных случаях потребуется отдельный электронный пропуск.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным на утро 27 апреля, в Севастополе выявлен 31 человек с диагнозом COVID-19. Семеро из них уже выздоровели, 24 пациента находятся в больницах. Еще 139 человек находятся под наблюдением в инфекционной больнице.

Развожаев сообщил, что за последние сутки в городе заболели еще пять человек. Двое из них — родственники сотрудницы инфекционного госпиталя. Еще двое — строители, ранее контактировавшие с инфицированным коллегой. Пятый заболевший — медик из инфекционной больницы.