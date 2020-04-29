Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 28 апр, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 28 апр, 13:21
Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине Общество, 07:00 Как за время пандемии изменились магазинные воры Pro, 07:00 Жителей Приморского края обяжут носить маски с 30 апреля Общество, 06:32 Два бомбардировщика Ту-160 провели полет над нейтральными водами Балтики Политика, 06:07 Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете Финансы, 06:00 В Турции опровергли сообщения о намерении отказаться от шведского стола Общество, 05:44 Первая российская нефтяная компания разместила бонды после обвала рынка Бизнес, 05:20 Вице-президент США не стал надевать маску во время посещения клиники Политика, 05:11 В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена Общество, 04:33 Минфин предложил разрешить неконкурентные госзакупки до конца 2020 года Экономика, 04:21 Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота» Общество, 04:05 Турция сообщила о гибели 40 мирных жителей из-за взрыва в Сирии Общество, 03:35 В Эр-Рияде больная коронавирусом женщина родила здорового ребенка Общество, 03:26 МИД Чехии назвал «ненадлежащей» ноту из-за данных об отравителе из России Политика, 02:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Жителей Приморского края обяжут носить маски с 30 апреля

Всеобщий масочный режим вводится с 30 апреля на территории Приморского края при посещении общественных мест и во время передвижения в транспорте в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующие меры принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. О введении мер накануне объявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, носить маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания необходимо при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, а также при перемещении в пассажирском и общественном транспорте, в том числе и в такси. Она также указала на необходимость соблюдения «социальной» дистанции в 1,5 метра.

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В правительстве указали на то, что организации, не приостановившие работу на фоне пандемии, должны обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, проверять наличие и использование персоналом спиртовых антисептиков, а также проводить бесконтактную термометрию работников, дезинфекцию помещений каждые два часа.

25 апреля в городе Находка Приморского края коронавирусом заболели 11 сотрудников скорой помощи. Как пояснила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, все заболевшие — персонал скорой, который был задействован в оказании медицинской помощи, а также уборщицы. Министр также подтвердила, что у 70% человек заболевание протекает бессимптомно. 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Приморский край, медицинские маски, коронавирус
Материалы по теме
Жителей Ивановской области обязали носить маски на работе и в магазинах
Общество
В Хабаровском крае обязали граждан носить маски в общественных местах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter