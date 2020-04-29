Жителей Приморского края обяжут носить маски с 30 апреля

Всеобщий масочный режим вводится с 30 апреля на территории Приморского края при посещении общественных мест и во время передвижения в транспорте в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующие меры принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. О введении мер накануне объявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, носить маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания необходимо при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, а также при перемещении в пассажирском и общественном транспорте, в том числе и в такси. Она также указала на необходимость соблюдения «социальной» дистанции в 1,5 метра.

В правительстве указали на то, что организации, не приостановившие работу на фоне пандемии, должны обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, проверять наличие и использование персоналом спиртовых антисептиков, а также проводить бесконтактную термометрию работников, дезинфекцию помещений каждые два часа.

25 апреля в городе Находка Приморского края коронавирусом заболели 11 сотрудников скорой помощи. Как пояснила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, все заболевшие — персонал скорой, который был задействован в оказании медицинской помощи, а также уборщицы. Министр также подтвердила, что у 70% человек заболевание протекает бессимптомно.