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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал маску одной из мер для профилактики COVID-19

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ношение медицинской маски является одной из мер профилактики коронавируса, который передается от человека к человеку через контакт или воздушно-капельным путем. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В обновленной ВОЗ редакции Временных рекомендаций по использованию масок в сообществах, во время ухода на дому и в медицинских учреждениях в контексте COVID-19 говорится, что для адекватного уровня защиты использование одной маски недостаточно.

«Эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и другими мерами профилактики», — указывается в документе ВОЗ.

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Так, те, у кого нет респираторных симптомов, должны избегать скопления людей, часто выполнять гигиеническую обработку рук, при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, согнутой в локте, или бумажной салфеткой, а также воздерживаться от касаний рта и носа.

При этом ненадлежащее использование маски может снизить ее эффективность, отметили во всемирной организации. Медицинская маска должна полностью закрывать рот и нос, во время использования маски нельзя касаться ее руками, снимать ее можно только за шнурок сзади, и если маска становится влажной, то следует поменять ее на сухую.

В ВОЗ добавили, что медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, поскольку нет данных о ее эффективности для защиты здоровых людей.

Ранее МЧС дало рекомендации по мерам защиты от коронавируса. По возвращении домой после выхода на улицу необходимо переодеться, вымыть обувь, промыть нос и горло, а также выбросить использованные маски и перчатки в отдельный пакет.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Роспотребнадзор, маска, профилактика, коронавирус
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