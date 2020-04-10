Роспотребнадзор назвал маску одной из мер для профилактики COVID-19

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Ношение медицинской маски является одной из мер профилактики коронавируса, который передается от человека к человеку через контакт или воздушно-капельным путем. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В обновленной ВОЗ редакции Временных рекомендаций по использованию масок в сообществах, во время ухода на дому и в медицинских учреждениях в контексте COVID-19 говорится, что для адекватного уровня защиты использование одной маски недостаточно.

«Эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и другими мерами профилактики», — указывается в документе ВОЗ.

Так, те, у кого нет респираторных симптомов, должны избегать скопления людей, часто выполнять гигиеническую обработку рук, при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, согнутой в локте, или бумажной салфеткой, а также воздерживаться от касаний рта и носа.