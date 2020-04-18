«Дистанция — привилегия»: кому в разных странах недоступна самоизоляция
Работники швейной фабрики блокируют дорогу с требованием выплатить им зарплаты во время локдауна в Дакке, столице Бангладеш.
В стране более 1,5 тыс. заболевших COVID-19 (здесь и далее — по данным Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля. — РБК), около половины из них — в столице. Ограничительные меры из-за пандемии введены в стране с конца марта, швейное производство закрыто, за исключением изготовления средств индивидуальной защиты
Люди в очереди за водой в Уагадугу, столице Буркина-Фасо.
В стране зафиксировано более 500 случаев заболевания коронавирусом и более 30 жертв инфекции. По данным Washington Post, на почти 20-миллионное население в стране есть всего 11 аппаратов ИВЛ. На территории страны сохраняется проблема терроризма. Повстанцы блокируют поставки еды, воды и медикаментов на севере и востоке
Люди у закрытых дверей кабинета врача в Гуаякиле, Эквадор.
Эта страна стала одним из крупнейших очагов COVID-19 в Латинской Америке. Там зафиксировано более 8 тыс. случаев заражения и более 400 жертв болезни. Власти говорят о чрезвычайно возросшей общей смертности в провинции Гуаяс, центром которой является Гуаякиль. Передвижение по городу с конца марта контролируется военными. Би-би-си отмечает, что Гуаякиль густонаселен и здесь высок уровень бедности, поэтому многие не могут соблюдать требуемую социальную дистанцию
Раздача продуктов в рамках госпрограммы помощи в Порт-о-Пренсе, столице Гаити.
В стране официально зафиксировано 43 случая заболевания. Еще 19 марта, когда в Гаити обнаружили первых больных коронавирусом, власти решили закрыть границу с Доминиканской Республикой (там более 3,7 тыс. случаев заражения на 17 апреля. — РБК), все аэропорты, школы и производства и ввести комендантский час
Рабочие отдыхают во временном жилье на строительной площадке в Нью-Дели, Индия.
В стране более 13 тыс. случаев заражения. Власти ввели ограничительные меры в конце марта, работать разрешено только предприятиям и службам жизнеобеспечения. Социальное дистанцирование в Индии — привилегия среднего класса, а для жителей трущоб соблюдение таких мер физически и экономически невозможно, отмечает CNN. Их долю телеканал оценивает как одну шестую городского населения страны
Мужчины, задержанные за незаконное собрание в Кесон-Сити, Филиппины. 1 апреля протестующие вышли с требованием гуманитарной поддержки населения. Локдаун на Филиппинах продолжается с 15 марта, в стране около 6 тыс. случаев заражения
Раздача бесплатной еды 10 апреля в полицейском участке в Найроби, Кения. По сообщениям очевидцев, продукты не раздавали в порядке очереди, а выложили на землю, в создавшейся давке погибли два человека.
В стране около 250 случаев заражения, власти ввели комендантский час, который контролируется силовыми методами
Девочка на гуманитарном мероприятии по информированию о COVID-19 в лагере для беженцев в провинции Идлиб, Сирия. В стране пока зафиксировано несколько десятков случаев заболевания. В конце марта местные медицинские власти высказывали опасения, что при перенаселенности лагерей беженцев и без необходимых лекарств вспышка коронавируса на северо-западе Сирии может унести жизни 100 тыс. человек
Продавцы продуктов в кузове пикапа в Хараре, столице Зимбабве. В стране с конца марта действует локдаун, но фермерам разрешили торговать своей продукцией, чтобы поддержать экономику. В Зимбабве пока чуть больше 20 зафиксированных случаев заболевания