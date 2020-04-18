Люди у закрытых дверей кабинета врача в Гуаякиле, Эквадор.

Эта страна стала одним из крупнейших очагов COVID-19 в Латинской Америке. Там зафиксировано более 8 тыс. случаев заражения и более 400 жертв болезни. Власти говорят о чрезвычайно возросшей общей смертности в провинции Гуаяс, центром которой является Гуаякиль. Передвижение по городу с конца марта контролируется военными. Би-би-си отмечает, что Гуаякиль густонаселен и здесь высок уровень бедности, поэтому многие не могут соблюдать требуемую социальную дистанцию