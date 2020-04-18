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Пандемия коронавируса ,  
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«Дистанция — привилегия»: кому в разных странах недоступна самоизоляция

Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели жесткие ограничения на передвижение граждан и социальные контакты. Главные методы профилактики, по словам специалистов, — мыть руки, не прикасаться к лицу и избегать мест скопления людей. Несмотря на введенные властями локдауны, незащищенным слоям населения недоступны средства защиты и возможность самоизоляции. Что происходит с ними в разных странах — в фоторепортаже РБК
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Работники швейной фабрики блокируют дорогу с требованием выплатить им зарплаты во время локдауна в Дакке, столице Бангладеш.

В стране более 1,5 тыс. заболевших COVID-19 (здесь и далее — по данным Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля. — РБК), около половины из них — в столице. Ограничительные меры из-за пандемии введены в стране с конца марта, швейное производство закрыто, за исключением изготовления средств индивидуальной защиты

Фото: Anne Mimault / Reuters

Люди в очереди за водой в Уагадугу, столице Буркина-Фасо.

В стране зафиксировано более 500 случаев заболевания коронавирусом и более 30 жертв инфекции. По данным Washington Post, на почти 20-миллионное население в стране есть всего 11 аппаратов ИВЛ. На территории страны сохраняется проблема терроризма. Повстанцы блокируют поставки еды, воды и медикаментов на севере и востоке

Фото: Luis Perez / AP

Люди у закрытых дверей кабинета врача в Гуаякиле, Эквадор.

Эта страна стала одним из крупнейших очагов COVID-19 в Латинской Америке. Там зафиксировано более 8 тыс. случаев заражения и более 400 жертв болезни. Власти говорят о чрезвычайно возросшей общей смертности в провинции Гуаяс, центром которой является Гуаякиль. Передвижение по городу с конца марта контролируется военными. Би-би-си отмечает, что Гуаякиль густонаселен и здесь высок уровень бедности, поэтому многие не могут соблюдать требуемую социальную дистанцию

Фото: Jeanty Junior Augustin / Reuters

Раздача продуктов в рамках госпрограммы помощи в Порт-о-Пренсе, столице Гаити.

В стране официально зафиксировано 43 случая заболевания. Еще 19 марта, когда в Гаити обнаружили первых больных коронавирусом, власти решили закрыть границу с Доминиканской Республикой (там более 3,7 тыс. случаев заражения на 17 апреля. — РБК), все аэропорты, школы и производства и ввести комендантский час

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Рабочие отдыхают во временном жилье на строительной площадке в Нью-Дели, Индия.

В стране более 13 тыс. случаев заражения. Власти ввели ограничительные меры в конце марта, работать разрешено только предприятиям и службам жизнеобеспечения. Социальное дистанцирование в Индии — привилегия среднего класса, а для жителей трущоб соблюдение таких мер физически и экономически невозможно, отмечает​ CNN. Их долю телеканал оценивает как одну шестую городского населения страны

Фото: Eli Hiller / Zuma / ТАСС

Мужчины, задержанные за незаконное собрание в Кесон-Сити, Филиппины. 1 апреля протестующие вышли с требованием гуманитарной поддержки населения. Локдаун на Филиппинах продолжается с 15 марта, в стране около 6 тыс. случаев заражения

Фото: Khalil Senosi / AP

Раздача бесплатной еды 10 апреля в полицейском участке в Найроби, Кения. По сообщениям очевидцев, продукты не раздавали в порядке очереди, а выложили на землю, в создавшейся давке погибли два человека. 

В стране около 250 случаев заражения, власти ввели комендантский час, который контролируется силовыми методами

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Девочка на гуманитарном мероприятии по информированию о COVID-19 в лагере для беженцев в провинции Идлиб, Сирия. В стране пока зафиксировано несколько десятков случаев заболевания. В конце марта местные медицинские власти высказывали опасения, что при перенаселенности лагерей беженцев и без необходимых лекарств вспышка коронавируса на северо-западе Сирии может унести жизни 100 тыс. человек

Фото: Aaron Ufumeli / EPA / ТАСС

Продавцы продуктов в кузове пикапа в Хараре, столице Зимбабве. В стране с конца марта действует локдаун, но фермерам разрешили торговать своей продукцией, чтобы поддержать экономику. В Зимбабве пока чуть больше 20 зафиксированных случаев заболевания

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, COVID-19, коронавирус, пандемия
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