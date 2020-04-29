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В Калужской области ввели обязательный масочный режим

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Калужской области до конца майских праздников ввели обязательный масочный режим. Соответствующее постановление врио губернатора Калужской области Владислава Шапшы размещено на сайте правительства региона. Срок действия режима установлен до 24:00 (совпадает с московским) 11 мая 2020 года.

«При нахождении на улице, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в документе.

В перечень средств защиты включили одноразовые и многоразовые маски, респираторы и другие заменяющие их текстильные изделия.

До конца этого же срока в области сохраняется режим самоизоляции и необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Согласно последним данным, в Калужской области зафиксировано 706 случаев коронавируса, 30 пациентов выздоровели, 12 человек умерли.

Калужская область — не первый регион, где власти вводят обязательный масочный режим. С 30 апреля носить маски при посещении общественных мест и при передвижении на общественном транспорте должны жители Приморского края.

В Свердловской области ношение масок в общественных местах станет обязательным с 1 мая.

Теги: Калужская область, маски, режим
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