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МИД Чехии назвал «ненадлежащей» ноту из-за данных об отравителе из России

Министерство иностранных дел Чехии назвало «ненадлежащей» ноту посольства России в Праге, которую накануне российские дипломаты направили в чешское дипведомство из-за публикации в одном из чешских изданий о прибытии в республику мужчины с российским дипломатическим паспортом и ядом рицином для отравления муниципальных политиков Праги. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Чехии Зузаны Штиховой, размещенном на сайте чешского МИДа.

«МИД (Чехии) отослал ответ на российскую ноту, которую мы считаем ненадлежащей, поскольку она направлена на ограничение работы независимых СМИ. Чехия выполняет и далее будет выполнять все свои обязательства, вытекающие из международного права», — говорится в заявлении Штиховой.

Диломат опровергла утверждение о том, что Чехия каким-либо образом нарушила эти обязательства. По словам Штиховой, в республике действует свобода печати и запрет цензуры в соответствии с Декларацией основных прав и свобод, в которые МИД не намерен вмешиваться. «Мы отвергаем и попытки этого со стороны другого государства», — добавляется в заявлении.

Дипломат также обратила особое внимание на Договор о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Кремль увидел «очередную утку» в данных о российском отравителе в Чехии
Общество
Фото: David W Cerny / Reuters

26 апреля чешское издание Respekt сообщило о прибывшем три недели назад из России в Чехию человека с дипломатическим паспортом, имевшем при себе яд рицин, чтобы отравить им главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первый является организатором демонтажа памятника маршалу Коневу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту публикацию фейком и вбросом, а также призвала европейские структуры обратить внимание на данную публикацию.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе расследования, а также назвал публикацию «газетной уткой».

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Политика

Памятник маршалу Коневу, который находился на площади Интербригады в шестом районе Праги, демонтировали 3 апреля. Власти планировали переместить его в хранилище и позднее выставить в Музее памяти XX века.  После демонтажа памятника российские следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК России).

Президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника «глупой и смешной акцией».

Теги: Чехия, МИД России, нота протеста, Прага, Иван Конев
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