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Политика ,  
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Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге

Снос памятника маршалу Коневу, войска которого освободили от нацистов не только Прагу, но и Освенцим, устроили люди, «ничего не добившиеся в своей жизни», заявил чешский президент Милош Земан
Милош Земан (Фото: Ondrej Deml / ZUMA / ТАСС)

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге — это глупая и смешная акция, учитывая сколько времени прошло с падения коммунистического режима, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima.

Земан напомнил, что войска Конева освободили в конце Второй мировой войны не только Прагу, но и концлагерь Освенцим.

«Ему [Коневу] есть место в Праге, в то время как занимающиеся сносом памятника ничего не добились в своей жизни», — заявил чешский президент, назвав демонтаж статуи «глупостью и иконоборчеством» (цитата по Český rozhlas).

Несмотря на это, официальная реакция Москвы, в том числе возбуждение уголовного дела в отношении ответственных за демонтаж памятника чиновников, контрпродуктивна и является вмешательством во внутренние дела Чехии, отметил Земан.

МИД Чехии осудил уголовное дело в России за снос памятника Коневу в Праге
Политика

Памятник маршалу Коневу, который находился на площади Интербригады в шестом районе Праги, демонтировали 3 апреля. Власти планировали переместить его в хранилище и позднее выставить в Музее памяти XX века.

Москва действиями пражских властей возмутилась и выразила протест. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала демонтаж преступлением, которое «не останется без ответа». Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, попросил чешских военных передать России памятник маршалу, однако те заявили, что не имеют отношения к сносу, решение о котором принимали местные власти.

Действия Москвы чешский МИД осудил и назвал попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Если Россия продолжит «такого рода конфронтационные заявления», ее поведение расценят как «доказательство того, что российская сторона утратила интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами», отметили в дипмиссии.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Чехия, Иван Конев, снос памятника
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