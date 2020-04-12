Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге

Снос памятника маршалу Коневу, войска которого освободили от нацистов не только Прагу, но и Освенцим, устроили люди, «ничего не добившиеся в своей жизни», заявил чешский президент Милош Земан

Милош Земан (Фото: Ondrej Deml / ZUMA / ТАСС)

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге — это глупая и смешная акция, учитывая сколько времени прошло с падения коммунистического режима, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima.

Земан напомнил, что войска Конева освободили в конце Второй мировой войны не только Прагу, но и концлагерь Освенцим.

«Ему [Коневу] есть место в Праге, в то время как занимающиеся сносом памятника ничего не добились в своей жизни», — заявил чешский президент, назвав демонтаж статуи «глупостью и иконоборчеством» (цитата по Český rozhlas).

Несмотря на это, официальная реакция Москвы, в том числе возбуждение уголовного дела в отношении ответственных за демонтаж памятника чиновников, контрпродуктивна и является вмешательством во внутренние дела Чехии, отметил Земан.