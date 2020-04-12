Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге — это глупая и смешная акция, учитывая сколько времени прошло с падения коммунистического режима, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima.
Земан напомнил, что войска Конева освободили в конце Второй мировой войны не только Прагу, но и концлагерь Освенцим.
«Ему [Коневу] есть место в Праге, в то время как занимающиеся сносом памятника ничего не добились в своей жизни», — заявил чешский президент, назвав демонтаж статуи «глупостью и иконоборчеством» (цитата по Český rozhlas).
Несмотря на это, официальная реакция Москвы, в том числе возбуждение уголовного дела в отношении ответственных за демонтаж памятника чиновников, контрпродуктивна и является вмешательством во внутренние дела Чехии, отметил Земан.