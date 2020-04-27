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Общество ,  
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Кремль увидел «очередную утку» в данных о российском отравителе в Чехии

Чешские СМИ опубликовали данные о том, что в Прагу из России прибыл агент спецслужб с ядом для причастного к переносу памятника Коневу политика. В Кремле эту историю сочли газетной уткой
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Расследование, в котором говорится о возможной попытке российских властей отравить двух чешских политиков, похожа на газетную утку. Такое мнение высказал представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не в курсе вообще этого расследования <...> похоже на очередную утку. Нам вообще ничего не известно ни о каких расследованиях», — сказал Песков.

Расследование опубликовало чешское издание Respekt. Оно, ссылаясь на источники, писало 26 апреля, что три недели назад в Прагу из России прибыл некий человек с дипломатическим паспортом. По словам источников, с собой у него мог быть яд рицин. Этим ядом, продолжает Respekt, планировалось отравить главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первый был одним из организаторов переноса памятника маршалу Коневу из центра Праги. Памятник неоднократно подвергался нападениям вандалов. Гржиб, в свою очередь, утвердил переименование площади, на которой располагается российское посольство, в площадь Немцова.

Из аэропорта Вацлава Гавела подозрительного мужчину забрала машина российского представительства, утверждало издание. После его прибытия в Прагу Коларжу и Гржибу обеспечили охрану.

Respekt не уточняет, какого рода источники предоставили ему информацию об «отравителе» и откуда им стало известно о яде рицине. Тем не менее, еженедельник утверждает, что мужчина является агентом российских спецслужб, и что его коллеги «должны были отправиться из России в разные части Европы полтора месяца назад».

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Общество
Фото: David W Cerny / Reuters

Материал дополняется.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Чехия, Кремль, отравление, Иван Конев, снос памятников
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