Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Малые и средние предприятия пострадавших от коронавируса отраслей экономики могут получить отсрочку на 4–6 месяцев по страховым платежам в государственные внебюджетные фонды. Соответствующее постановление главы правительства Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

По окончании отсрочки по страховым взносам представители малого и среднего бизнеса также смогут получить рассрочку по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Чтобы мера поддержки распространялась на компанию, она должна быть зарегистрирована в реестре субъектов МСП.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике, которые кабмин утвердил по поручению президента России Владимира Путина. К числу наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, по сообщению кабмина, относятся общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

Ранее отсрочку по страховым взносам сроком на три месяца начиная с марта получили микропредприятия. В начале апреля правительство на четыре месяца также отсрочило уплату страховых взносов для индивидуальных предпринимателей из реестра малого и среднего бизнеса, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям.