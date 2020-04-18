Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям
Премьер-министр Михаил Мишустин во второй раз расширил список пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
В разделе «Культура, организация досуга и развлечений» добавились музеи и зоопарки.
Помимо этого в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». Сюда были включены торговля автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, а также деталями, узлами и принадлежностями к ним.
Кроме того, в раздел была включена торговля товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.