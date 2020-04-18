Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям

В списке наиболее пострадавших от коронавируса отраслей появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», куда в том числе попали торговцы автотехникой. Пострадавшими также признали музеи и зоопарки

Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин во второй раз расширил список пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В разделе «Культура, организация досуга и развлечений» добавились музеи и зоопарки.

Помимо этого в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». Сюда были включены торговля автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, а также деталями, узлами и принадлежностями к ним.

Кроме того, в раздел была включена торговля товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.