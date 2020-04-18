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Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям

В списке наиболее пострадавших от коронавируса отраслей появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», куда в том числе попали торговцы автотехникой. Пострадавшими также признали музеи и зоопарки
Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин во второй раз расширил список пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В разделе «Культура, организация досуга и развлечений» добавились музеи и зоопарки.

Помимо этого в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». Сюда были включены торговля автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, а также деталями, узлами и принадлежностями к ним.

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Кроме того, в раздел была включена торговля товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Правительство утвердило список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей 6 апреля. В него были включены девять разделов:

  • Авиаперевозки (в том числе деятельность аэропортов), автоперевозки (включая работу автовокзалов);
  • Культура, организация досуга и развлечений;
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (в том числе работа санаторно-курортных организаций);
  • Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
  • Гостиничный бизнес;
  • Общественное питание;
  • Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (включая дополнительное образование детей и взрослых, а также предоставление услуг по дневному уходу за детьми);
  • Деятельность по организации конференций и выставок;
  • Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Химчистки, парикмахерские и салоны красоты).

Спустя пять дней правительство расширило этот список. В нем появился раздел «Деятельность в области здравоохранения», куда были включены стоматологические клиники. В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» были внесены кинотеатры.

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Попавшие в список получили право изменять условия кредитных договоров. Указанные в этом перечне заемщики из числа малого и среднего бизнеса могут не позднее 30 сентября текущего года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредита, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, музеи, зоопарки, торговля
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