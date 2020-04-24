Автопроизводители предложили Путину возможные меры для поддержки отрасли

Путин на совещании сказал, что в нынешних условиях необходимо «подставить плечо» производителям». «Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов — инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности этой совместной работы», — заявил президент.

Президент поддержал идею включить закупку школьных автобусов в программу мер по поддержке автопроизводителей. «Мы, естественно, готовились к этому совещанию и ряд предложений учли. Но есть такая позиция, как школьные автобусы. Что-то я пока там этого не вижу. <…> Это хорошая мера», — сказал Путин.

Он напомнил, что в период кризиса 2008-2009 годов закупка школьных автобусов уже применялась. «Так что обратим на это внимание», — заверил глава государства.

Удар по производству автомобилей в России нанесли сложности с поставкой импортных деталей, резкое падение спроса и введение периода нерабочих дней. «Отрасль под жестким влиянием кризиса. Падение рынков по всему миру на 30–40% в 2020 году», — описывал ситуацию руководитель направления «Автомобилестроение» BСG в СНГ Эдуард Черкин. В России сокращение продаж новых автомобилей эксперты ожидают на уровне от 20 до 50%, в зависимости от сценария развития ситуации в экономике.

Несколько отраслей экономики России уже были признаны пострадавшими от вспышки коронавируса, им власти окажут поддержку. В их число вошли сферы транспорта, спорта, культуры, туризма, общепита, бытовых услуг и образования. Позже правительство несколько раз дополняло список. В перечне, в частности появился раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», в который попали в том числе торговля автомобилями и деталями к ним.