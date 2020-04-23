Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Многие компании не смогут получить субсидии на выплату зарплат из-за задолженности перед бюджетом. Представители бизнеса и юристы считают ограничение несправедливым — долги могут быть копеечными, фантомными и оспариваться в судах

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Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам. Даже незначительные задолженности или технические ошибки могут закрыть для бизнеса доступ к данному виду господдержки, предупредили опрошенные РБК представители бизнес-сообщества и налоговые консультанты.

15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Для этого нужно сохранить максимальную занятость сотрудников: на предприятии по состоянию на 1 апреля должно остаться не менее 90% работников. По оценке Минфина, программа поможет поддержать более 970 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Общий объем помощи составит 80 млрд руб.

Нормативная база для предоставления новой меры поддержки пока не готова. Но на государственном портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки, появились требования к претендентам на гранты. В частности, там указано, что по состоянию на 1 января 2020 года у предприятия не должно быть задолженности по налогам.

Для получения субсидии за апрель нужно подать заявление в налоговую с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля. Реестр получателей субсидии сформирует ФНС. Требование по увольнению сотрудников уточнено: количество работников должно сохраниться на прежнем уровне либо быть сокращено не более чем на 10% — не на 1 апреля, а на момент подачи заявления.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и ФНС.