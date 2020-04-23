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Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Многие компании не смогут получить субсидии на выплату зарплат из-за задолженности перед бюджетом. Представители бизнеса и юристы считают ограничение несправедливым — долги могут быть копеечными, фантомными и оспариваться в судах
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам. Даже незначительные задолженности или технические ошибки могут закрыть для бизнеса доступ к данному виду господдержки, предупредили опрошенные РБК представители бизнес-сообщества и налоговые консультанты.

15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Для этого нужно сохранить максимальную занятость сотрудников: на предприятии по состоянию на 1 апреля должно остаться не менее 90% работников. По оценке Минфина, программа поможет поддержать более 970 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Общий объем помощи составит 80 млрд руб.

Нормативная база для предоставления новой меры поддержки пока не готова. Но на государственном портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки, появились требования к претендентам на гранты. В частности, там указано, что по состоянию на 1 января 2020 года у предприятия не должно быть задолженности по налогам.

Для получения субсидии за апрель нужно подать заявление в налоговую с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля. Реестр получателей субсидии сформирует ФНС. Требование по увольнению сотрудников уточнено: количество работников должно сохраниться на прежнем уровне либо быть сокращено не более чем на 10% — не на 1 апреля, а на момент подачи заявления.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и ФНС.

Подробнее об условиях и проблемах получения госсубсидий на зарплату читайте в материале «РБК Pro».

Риск отказов из-за «копеечных долгов»

На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александр Овеснов. У предприятий могут быть незначительные задолженности — «не у всех получается по «бумаге» и циркуляру», подтвердил РБК президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Отсутствие налоговой задолженности — устаревшее требование, которое создает видимость защиты от злоупотреблений, но на самом деле ограничивает помощь, прокомментировал управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

ИТ-системы налоговых органов «живут своей жизнью». «Фантомные» технические задолженности часто возникают в результате округления сумм, несвоевременного зачета платежей, переноса данных. «Предприниматель может быть уверен, что заплатил вовремя, и неожиданно обнаружить задолженность», — объясняет Костальгин. Задолженность может, например, препятствовать получению лицензии, как в известном деле «АСК-СЕРВИС», которое дошло до Верховного суда, когда компании отказали в выдаче лицензии из-за долга в 3 рубля.

Проблемы технических долгов снова стали актуальны в 2017 году после передачи Федеральной налоговой службе администрирования страховых взносов, и «не у всех [эта проблема] решена до настоящего времени», отметил Овеснов. В 2019 году из-за сбоя в системе ФНС у многих компаний «всплыла» несуществующая задолженность за начало 2000-х годов, например, по отмененному с 2004 года налогу с продаж, и эта ситуация до сих пор урегулирована не у всех налогоплательщиков, рассказал адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович.

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Чаще всего предприниматели узнают о старых долгах, когда пытаются получить справку об отсутствии задолженности перед бюджетом для банка или участия в госзакупках, Участники тендеров регулярно обновляют информацию о задолженности. «Но если говорить о малом бизнесе, пострадавшем в результате эпидемии, а это, в первую очередь, сфера общественного питания и розничная торговля, то они вряд ли участвуют в торгах», — отмечает Овеснов.

Ограничение также потенциально ударит по бизнесу, который оспаривает претензии налоговиков в суде, считает Костальгин. Погашение долгов не снимет барьер для получения гранта, так как дата установлена ретроспективно на 1 января 2020 года, подчеркивают юристы.

«Опора России» планирует обратиться в Минэкономразвития с просьбой изменить правило, чтобы в случае погашения задолженности после 1 января 2020 года предприятию не отказывали в помощи, рассказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. «Мелкие прегрешения, небольшие долги не должны мешать, — солидарен глава ТПП Катырин. — Речь, в конце концов, идет о сохранении рабочих мест и бизнеса как такового, о заработке, который нужен огромному числу семей в России. Разбираться с остальным можно параллельно или позже».

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, господдержка, занятость, зарплаты
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