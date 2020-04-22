Во Владикавказе арестовали 13 участников митинга из-за самоизоляции

Суд Северной Осетии поместил под административный арест 13 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, который прошел 20 апреля в центре региональной столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

Во вторник судьи рассматривали ходатайство в отношении 14 участников акции протеста, однако в отношении одного из них разбирательство было прекращено. На участников митинга были заведены дела по ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов власти). 13 из них получили аресты сроком от 3 до 15 суток.

Днем в понедельник около полутора тысяч человек вышли на несанкционированный митинг в центре Владикавказа. Они требовали финансовой помощи гражданам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, отмены режима самоизоляции, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.

Силовики пытались разогнать протестующих. Инициативная группа граждан отправилась на переговоры с Битаровым. После этого в пресс-службе администрации республики заявили, что всем пострадавшим от коронавируса будет оказана необходимая помощь.