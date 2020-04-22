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Пандемия коронавируса ,  
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Во Владикавказе арестовали 13 участников митинга из-за самоизоляции

Суд Северной Осетии поместил под административный арест 13 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, который прошел 20 апреля в центре региональной столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

Во вторник судьи рассматривали ходатайство в отношении 14 участников акции протеста, однако в отношении одного из них разбирательство было прекращено. На участников митинга были заведены дела по ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов власти). 13 из них получили аресты сроком от 3 до 15 суток.

Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж
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Днем в понедельник около полутора тысяч человек вышли на несанкционированный митинг в центре Владикавказа. Они требовали финансовой помощи гражданам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, отмены режима самоизоляции, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.

Силовики пытались разогнать протестующих. Инициативная группа граждан отправилась на переговоры с Битаровым. После этого в пресс-службе администрации республики заявили, что всем пострадавшим от коронавируса будет оказана необходимая помощь.

Во Владикавказе арестовали призывавшего к митингам активиста
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Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев после митинга записал видеообращение, в котором призвал жителей Северной Осетии оставаться дома в период самоизоляции.

В Кремле заявили, что незаконная акция во Владикавказе может иметь негативные эпидемиологические последствия. Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сказал, что «происшествие во Владикавказе вызывает исключительное сожаление».

После митинга Ленинский суд Владикавказа на два месяца арестовал призывавшего к протестам оперного певца Вадима Чельдиева. Его подозревают в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318).

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владикавказ, митинг, коронавирус, арест
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