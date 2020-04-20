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Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж

Во Владикавказе 20 апреля прошел «народный сход» против режима самоизоляции. На нем собрались около 1,5 тыс. человек. Они требовали власти поддержать пострадавших от последствий режима самоизоляции, который действует в республике, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства. Как проходила акция протеста — в фоторепортаже РБК
Фото: «Юг. МБХ медиа»
Акция проходила у здания правительства республики
Фото: «Юг. МБХ медиа»
Она не была согласована, в ней приняли участие около 1,5 тыс. человек
Фото: Элина Сугарова / ТАСС
Основные требования протестующих включали в себя: поддержку людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым
Фото: Fidar_Khubaev / Twitter
Глава республики Вячеслав Битаров вышел к протестующим и просил их оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции
Фото: «Юг. МБХ медиа»
Было решено сформировать инициативную группу, которая встретится с главой республики для обсуждения возможной финансовой поддержки пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19
 
Фото: Элина Сугарова / ТАСС
Позднее на акции протеста начались задержания. Точное число задержанных неизвестно
Фото: demikhailov / Twitter
Участники схода начали расходиться около 17:00 (мск)
Фото: «Юг. МБХ медиа»
По данным федерального оперативного штаба, в Северной Осетии выявлено 145 случаев заражения COVID-19, два человека умерли. С начала апреля в республике действует ряд ограничений: ​приостановлена работа заведений общепита, магазинов (за некоторыми исключениями), салонов красоты и так далее.
Теги: мультимедиа, Северная Осетия, коронавирус
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