Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж

Акция проходила у здания правительства республики

Она не была согласована, в ней приняли участие около 1,5 тыс. человек

Основные требования протестующих включали в себя: поддержку людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым

Глава республики Вячеслав Битаров вышел к протестующим и просил их оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции

Было решено сформировать инициативную группу, которая встретится с главой республики для обсуждения возможной финансовой поддержки пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19



Позднее на акции протеста начались задержания. Точное число задержанных неизвестно

Участники схода начали расходиться около 17:00 (мск)