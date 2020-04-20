Глава Осетии ответил на требования протестующих из-за самоизоляции

В администрации Северной Осетии заверили, что большинство жителей республики понимает серьезность сложившейся из-за вируса ситуации и соблюдают правила введенного режима

Вячеслав Битаров (в центре) (Фото: Элина Сугарова / ТАСС)

Всем малоимущим жителям Северной Осетии и тем, кто остался без работы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, будет оказана необходимая помощь. Об этом заявил на встрече с участниками прошедшей во Владикавказе акции протеста глава республики Вячеслав Битаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

В ее сообщении отмечается, что Битаров вышел к участникам несанкционированной акции после того, как толпа, «сметая кордоны полицейских», подошла к Дому правительства.

«Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен. Было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В Доме Правительства с ними встретился глава республики. За столом переговоров Вячеслав Битаров выслушал все требования митингующих», — говорится в сообщении.