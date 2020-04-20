Участники митинга во Владикавказе отправились на переговоры с властями

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Представители участников несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе отправились на переговоры с властями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.

«За столом переговоров [глава региона] Вячеслав Битаров выслушал все требования митингующих. Руководитель республики заверил, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь», — говорится в сообщении.

Один из участников акции по имени Азамат в беседе с РБК подтвердил, что группа граждан вошла в региональную администрацию, чтобы предъявить свои требования.

Днем 20 апреля более 1,5 тыс. человек собрались перед зданием администрации Северной Осетии с требованиями к властям отменить режим всеобщей самоизоляции, «разъяснить ситуацию» и помочь гражданам, пострадавшим финансово от эпидемии коронавируса.