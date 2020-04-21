Калоев записал обращение после митинга из-за самоизоляции во Владикавказе

Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев после прошедшего в городе митинга записал видеообращение к жителям Северной Осетии, в котором он попросил их соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Видеозапись опубликовало местное издание «Регион Online» на странице в YouTube.

«Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших. Что будет с нашими матерями, отцами, старшими братьями и сестрами?» — сказал депутат.

Днем, 20 апреля в центре Владикавказа прошла несанкционированная акция протеста из-за введенного режима самоизоляции. Протестующие потребовали, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за распространения коронавируса. Как сообщило «Радио Свобода», митингующие также настаивали на отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и требовали назначения временного правительства во главе с Калоевым.

На встрече с участниками протеста глава Северной Осетии пообещал оказать помощь все малоимущим жителям республики, а также жителям, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса.

В феврале 2004 года Калоев убил диспетчера швейцарской компании Skyguide Питера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе, произошедшей 1 июля 2002 года. Тогда диспетчер осуществлял контроль за участком воздушного пространства над Германией. Он допустил ошибку, которая привела к столкновению транспортного Boeing 757 компании DHL с пассажирским самолетом Ту-154 компании «Башкирские авиалинии». В результате катастрофы погибли несколько десятков детей, летевших из России на отдых в Испанию. Среди погибших были двое детей и жена Калоева.

В 2005 году швейцарский суд приговорил Калоева к восьми годам лишения свободы, однако уже в 2007 году он был освобожден и вернулся в Россию. На выборах 8 сентября 2019 года Калоева избрали депутатом Собрания представителей города Владикавказ от «Единой России».